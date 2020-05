Confrontan municipios del AMM al gobierno estatal y federal

Los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, Nuevo León, podrían violar la Ley General de Salud a nivel nacional con sus programas de reactivación económica en medio de la pandemia del Covid-19.

En Monterey ya abrieron restaurantes, bares y otros negocios no esenciales, pese a que la campaña nacional de Sana Distancia concluye el 30 de mayo próximo.

Y en San Pedro, el Alcalde Miguel Treviño de Hoyos anunció que a partir del 25 de mayo iniciará la etapa 1 de reactivación económica en este municipio.

Esta fase consiste en la reapertura de parques, clubes y academias al aire libre, restaurantes, mercados con alimentos, además, de la construcción en general.

San Pedro es considerado el municipio con mayor riqueza en el país, con un ingreso per cápita de 60 mil dólares anuales de acuerdo a datos del 2018 y es una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina.

Ante esto, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, advirtió que la Ley General de Salud está por encima de cualquier otra ley y esta reapertura adelantada podría incrementar de forma importante los contagios de Covid-19 en el área metropolitana de Monterrey.

La Barra Mexicana de Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, denunció falta de coordinación en la reapertura de la economía entre las autoridades federales, estatales y municipales, lo que ha ocasionado confusión entre los comercios del área metropolitana de Monterrey.

Juan Isidoro Luna, presidente de esta agrupación, dijo en entrevista con El Financiero que la confusión ha llegado también al asunto de considerar si una empresa es esencial o no.

“Te has encontrado con el problema de que vas con la autoridad a hacer una consulta sobre si un negocio es esencial o no, y no te resuelven”, expresó.

En Monterrey, desde el pasado fin de semana han abierto algunos establecimientos comerciales y de servicio, con el aval de las autoridades municipales, pero la Secretaría de Salud estatal ha cerrado poco más de 214 negocios en dos días.

“Hay una descoordinación entre los mismos municipios y el estado, lo cual fomenta un estado de inseguridad jurídica para el ciudadano”, mencionó Luna.

El presidente de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades para que haya certeza jurídica en este proceso de reapertura de la economía.

Otro asunto que afecta a los particulares propietarios de negocios es que el Poder Judicial, tanto a nivel estatal como federal, está en suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, por lo que no tienen manera de ejercer sus derechos en caso de una clausura.