Confirma Waldo interés por hacer campaña en elecciones 2021

El ex Coordinador Ejecutivo estatal, Waldo Fernández, confirmó a El Financiero su interés por ser candidato para un puesto público en las elecciones que se realizarán en el año 2021, en las que el estado elegirá al próximo gobernador, así como alcaldes y diputados locales.

Fernández dejó entrever que no está obsesionado con ser candidato a gobernador, pues podría participar por algún otro puesto público.

Sin embargo, destacó que ser gobernador es la aspiración de todos los que se dedican a la política.

Aunque Fernández detalló que una de sus metas es la de ser gobernador, refirió que en las próximas elecciones podría contender por cualquier otro cargo.

“El que ande en esto, que sea político, que te diga que no quiere ser gobernador o presidente, te miente, o no sé qué está haciendo en esto perdiendo su tiempo”, dijo.

“De lo único de lo que me arrepiento en la política es no haber estado en una campaña. Se me hace que ha de ser algo super divertido por contrastar ideas. No necesariamente vas a una campaña porque vas a ganar, tienes que ir a una campaña por lo que vas a decir, por lo que puedes aportar. Eso es algo que me gustaría vivir. Porque si quiero cerrar mi ciclo bien, pues tendré que ser candidato. ¿A qué? Vamos a ver qué pasa”.

Fernández reconoció que el cargo a gobernador para el 2021 será reñido, pues se perfilan buenos cuadros para el puesto, como Bernardo González, Samuel García y Tatiana Clouthier.

“Bernardo (González) es un gran cuadro, es un buen amigo, yo lo aprecio mucho, ojalá y se le den las condiciones y el escenario a él. Es difícil su causa, no la tiene fácil. Me parece que sería un gran elemento si llega a ser gobernador, como lo es Tatiana (Clouthier), también es una gran amiga mía, también me parece un buen cuadro”, dijo.

Cabe destacar que Fernández renunció a su cargo en el gobierno estatal el pasado 9 de julio, señalando que al interior del gabinete que encabeza el gobernador Jaime Rodríguez, “la mayoría de los actores políticos están enfrascados en una guerra de odio en la que un día sí y el otro también, se denostan sin importarles mentir de forma vulgar”.