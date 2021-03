Confirma estudio efectividad de compuesto contra el Covid-19

Una gran noticia en la lucha en contra del Covid-19 se dio a conocer a nivel internacional. Se trata de una investigación de la División de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), adscrito al IMSS, misma que realizó un experimento ‘in vitro’ sobre células para conocer cómo ayudar a combatir la enzima ACE2, encargada de ‘permitir’ la entrada del virus SARS-CoV-2 al organismo, y 274 proteínas específicas del genoma del virus “causantes de la alta virulencia, efectos y velocidad de la transmisión de la enfermedad”.

Los científicos del CIBO -con sede en Guadalajara, Jalisco-, demostraron cómo un suplemento alimenticio elaborado en México con diversos elementos naturales, coadyuva a inhibir dicha enzima ACE2, responsable de la adherencia del Covid-19 al organismo humano, y de otras proteínas que agravan el pronóstico de la enfermedad.

El hallazgo fue publicado en el número de marzo de la revista científica británica ‘Spandidos’ bajo el título ‘Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ORF3a induces the expression of ACE2 in oral and pulmonary epithelial cells and the food supplement Vita Deyun diminishes this effect’ («El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, ORF3a induce la expresión del ACE2 en las células epiteliales orales y pulmonares, el complemento alimenticio Vita Deyun disminuye este efecto», en español) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2021.9916

Vita Deyun se encuentra disponible en dos de las principales cadenas de farmacias a nivel nacional, que operan sucursales en Nuevo León, como Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

El estudio cita que “Vita Deyun es una combinación de varios fitonutrientes en forma de complemento alimenticio que, según los resultados in vitro, ayuda a estimular el sistema inmunológico y prevenir la propagación del virus, reduciendo así potencialmente los síntomas de COVID-19”, por lo que ya se puede usar como preventivo o como coadyuvante en la recuperación de la salud.

Lo anterior abre una nueva puerta para combatir esta grave pandemia, que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo y que en nuestro país está a punto de llegar al millón de mexicanos afectados y más de 200 mil muertos, según cifras oficiales.

La publicación señala, asimismo, que el compuesto ya ha recibido el registro de las autoridades sanitarias de México y de varios protocolos científicos de distintas instancias privadas y gubernamentales que avalan su efectividad como alternativa para superar esta enfermedad.

Con lo anterior se demuestra que Vita Deyun es el primer compuesto natural científicamente comprobado desarrollado en México que ayuda en el combate del Covid-19.