Condena Iglesia detención de migrantes

Ante los operativos que Municipios y Estado realizarán en contra de migrantes, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, condenó estas medidas por considerar que se criminaliza a quienes no cuentan con documentos para su estancia en México.

Cabrera destacó que ser migrante no es ningún delito, por lo que no se les puede tratar ni juzgar como tal.

Asimismo, Monseñor exhortó a los migrantes a identificarse ante las autoridades, a fin de evitar ser presas de la delincuencia en Nuevo León.

“A cualquier autoridad se le debe recordar cuál es la normativa, y debe ser consciente que, en México, a cualquier migrante que no traiga documentos, no se le puede ser juzgado criminal sólo por ese hecho. No es delito recorrer nuestro país sin algún documento”, dijo.

“Al migrante le conviene que se identifique para no ser presa de ningún delincuente y saber dónde está”.

Durante este fin de semana, el gobernador Jaime Rodríguez aseguró que, como medida para controlar la migración, y en colaboración con el gobierno federal, los policías estatales y municipales realizarán operativos contra migrantes.

Los migrantes, dijo el Mandatario estatal, serán llevados ante el Instituto Nacional de Migración.

Al respecto, el arzobispo pidió a los uniformados a conducirse conforme a la ley, para que México se distinga internacionalmente por su respeto a los derechos humanos.