Compras de última hora

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana De Café y Tecnología.

Generalmente junio es un mes tranquilo, sin embargo, ha sido un mes bastante agitado, creo que algunas decisiones que se han tomado en la vida pública del país están afectando para bien a varias industrias.

En esta semana estuve revisando algunas opciones de “vending machines” para la implementación de un proyecto para venta en “retail”, muy interesante la oportunidad de mercado que han cubierto estas máquinas; recuerdo que hace algunos años, el uso era solo para alimentos y bebidas, después, la marca Best Buy instaló máquinas en los aeropuertos de Estados Unidos en donde vendían lo que comúnmente a los viajeros se nos olvida, audífonos, bancos de baterías, accesorios para teléfonos e incluso equipo de video.

Las “vending machines” son capaces ya de recibir pagos con bitcoin, tarjetas de crédito/débito, efectivo y Paypal, también cuentan con un POS, el cuál reporta en la nube la información de las ventas del día, inventarios y notificaciones (alertas).

Amazon Go, me parece que es el ejemplo del cómo homologar el consumo rápido sin filas, utilizando un concepto llamado “walk out technology” basado en una plataforma de AI (Inteligencia Artificial, por sus siglas en inglés) el usuario entra, escanea su código de Amazon y comienza a tomar las mercancías que va a llevar, sale de la tienda y el “check out”, así como el recibo de compra, llegan instantáneamente a la aplicación en el teléfono.

Por otra parte, recuerdo que en Corea en algunas estaciones del Metro hay impresiones simulando un supermercado, cada producto tiene un QRC (código de lectura) que se escanea desde la app de la tienda, se procesa y se entrega en casa.

También los sitios para comprar en línea tienen mucho mejor diseño, incluso fotografías de muy alta resolución y en 360 grados para examinar al detalle la mercancía a comprar.

Para el tema de ropa, al menos yo, prefiero probármela y verme en el espejo, aunque hay soluciones que en un monitor espejo (mirror screen) se sobreponen prendas, creo que aún no genera la misma experiencia, no solo es verla, sino también sentir la tela y que tan ajustada queda.

Así que ahora es mucho más fácil y accesible hacer compras de última hora.

Hoy acompañé la lectura con un café de la región de Veracruz, donde los cítricos resaltan al cierre, acidez alta, sabor intenso y aromático; acompañado de una galleta con mucho sabor a mantequilla, de verdad, ¡qué delicia!

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos. Por último quisiera dejar una reflexión acerca de la división que estoy percibiendo en nuestro país, lo ejemplifico como un barco con distintos camarotes, aunque cada grupo y pasajero cuide de su camarote, vamos en el mismo barco, si se hunde, se hunde completo, si se lleva a buen rumbo, todos los camarotes llegaran a buen puerto…

El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el ramo de 19 años en la industria.

Opine usted: vhrch2502@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.