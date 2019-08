¿Cómo obtener Beneficio de la NOM-035?

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, estos últimos días se ha escuchado mucho sobre la NOM-035-STPS-2018 “Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo: Identificación, Análisis y Prevención” de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) y no es para menos, toda vez que faltan 65 días para su entrada en vigor. Si bien es cierto que la Norma no es nueva, más sin embargo ahora es obligatoria a partir del 23 de octubre. Pero no sólo es obligatoria sino que el alcance es para todas las empresas, no importa si es grande o pequeña, industrial, comercializadora o de servicios, así que si eres empresario y tienes trabajadores debes saber que mínimo tienes obligación de establecer una política de prevención de riesgos psicosociales e identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos; lo cual se documenta, identifica y evalúa a través de aplicar encuestas que la base está en las Guías de Referencia de la misma Norma publicadas en los artículos transitorios el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Pero además del cumplimiento regulatorio se debe también saber cómo aprovechar y obtener beneficios de la NOM-035-STPS-2018 y a continuación le compartimos algunos puntos:

· Tecnología. Algunas Firmas de Consultoría en Recursos Humanos ya cuentan con Sistemas Electrónicos y Plataformas Digitales de encuestas laborales validados para la NOM-035-STPS-2018 (*), que de forma electrónica permiten diseñar, aplicar y analizar los datos de encuestas para identificar acontecimientos traumáticos, riesgos psicosociales y evaluar el entorno organizacional. Todo de forma simple a través de cuestionarios dinámicos aplicados mediante tabletas, sin papel ni recaptura y los resultados en reportes ejecutivos y gráficas en tiempo real.

· Mejora del Ambiente Laboral. Además del cumplimiento de la Norma, también se puede aprovechar y aplicar encuestas de clima laboral, clima organizacional, niveles de satisfacción, sociometrías, mejora continua, detección de riesgos en seguridad industrial, calidad del servicio o satisfacción del cliente, lo cual te permite modelar el comportamiento de los colaboradores e impulsar la innovación en tu empresa, enfocándote en aquello que realmente valoran los trabajadores para lograr su bienestar y ser más productivos.

· Plan de Bienestar Laboral. Como servicio integral, los consultores generalmente no solo aplican las encuestas sino que se diseña una estrategia que coadyuva con la Organización a desarrollar y ejecutar el Plan Acción hecho a la medida como estrategia de mejora para dar solución a las problemáticas y necesidades resultantes de la aplicación de las encuestas y así acompañar con asesoría especializada a que la Organización logre el bienestar laboral deseado.

Amigo empresario; la cuenta regresiva ya comenzó y en días pasados la STPS dio a conocer que tiene programadas 32 mil revisiones en el año, así que mejor prepárese y cumpla para evitar sorpresas con sanciones y multas que pueden llegar hasta los 535 mil 350 pesos, no ponga en riesgo su patrimonio y deje este tema del recurso más importante de su empresa en manos de los expertos en Capital Humano, la firma Elizondo Cantú con más de 40 años de experiencia y su asociado SPYDO(*) son facilitadores para dar cumplimiento y seguimiento a la NOM-035-STPS-2018.

Contáctenos, nos vemos en la próxima entrega.

El autor es Contador Público y Licenciado en Derecho. También es Socio de Rentabilidad e Innovación del Despacho Elizondo Cantú.

Opine usted: ajuarez@elizondocantu.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.