¿Cómo interpretar las reacciones a las políticas de AMLO?

Otrora partidarios de AMLO y grupos de descontentos, ven dese el extranjero un México confuso, económica y políticamente débil.

Mientras que por un lado profesionistas de casi todos los ramos levantan la voz,- algunos lo hacen en secrecía-, prácticamente desde las sombras, por temor a represalias, los casos de los comunicadores que se retiran por “no poder convivir con la actual administración”, y otras señales de alerta siguen proliferando.

Estas últimas semanas la voz y las acciones de la policía federal dejó sentir por primera vez una preocupante señal de que los formatos que se pretenden de control de violencia e inseguridad a través de la nueva Guardia Nacional no van a ser tan simples. No solo han sido policías, sino trabajadores de la salud a cargo de hospitales y del sistema de salud nacional, el IMSS, los que renuncian, sino científicos de todo calibre y hasta artistas y deportistas que no solo se sienten decepcionados sino que explican que los tijeretazos y recortes sin planeación están perjudicando sus trabajos, su patrimonio y hasta las esperanzas de educación de sus hijos.

También se ha afectado y se nota un resquebrajamiento de las autoridades militares. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que de ser por el “el ejército desaparecería” y es de llamar la atención por ejemplo que un militar de alto rango manifestara que para consolidarse la guardia nacional como esta conceptualizada tendrían que pasar de 10 a 20 años.

Otra señal que he interpretado como preocupante es que la gente empieza a callar o trata de hacer pública “disculpas veladas”, para poder subsistir el actual régimen. El caso concreto es el de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros que consideró que: “fue la mejor opción en términos técnicos, sociales, económicos, ambientales, financieros y jurídicos la cancelación del proyecto NAIM”, mismo cuerpo de quienes hasta hace un par de meses demostraban con estudios, opiniones y gritaban voz en cuello que el proyecto del aeropuerto debía de continuar y que su dicho profesional se fundaba en estudios técnicos, estos hoy cambian de opinión “sin reticencias” y solo manifiestan eso “ que lo que el gobierno de AMLO hizo fue la mejor opción”.

En lo que hace a la vida internacional de México, AMLO prefiere aislarse; es más que eso, el problema es que el presidente se ha ido acabando con el actuar de la vida interactiva y la globalización que se había avanzado durante décadas.

AMLO a través de la Ley de Austeridad Republicana y so pretexto de ésta –aunque no necesita pretextos ya que él solo impone-, ha ido terminando con los presupuestos de los organismos internacionales de promoción de comercio y de turismo y de no ser por las amenazas de Donald Trump y sus disrupciones en la vida interna y económica de México habría absoluta inacción. Así que hoy , al terminar con los organismos internacionales, las embajadas y consulados de México en otros países serán los portavoces y encargados, además de convertirse en especialistas, de promover el turismo, el comercio y desarrollar las relaciones “que permitirán” que México siga avanzando en turismo y comercio internacional. Serán estos, los representantes absolutos y plenipotenciarios de un gobierno, que aquellos, los que hemos estado toda nuestra vida en esto en las actividades comerciales y las relaciones internacionales, tratamos de entender y no podemos porque no vemos una racional de fundamentación real.

Al efecto de lo anterior, el presidente de una organización de especialistas en materia aduanera, -con maestrías y doctorados en México y otros países-, defensor de los derechos de empresarios ante el gobierno, ha justificado estas acciones: “ No sabemos si lo que hacían esas oficinas – Mexican Investmen Board, Bancomext, y Pro-México fueron los ejemplos-, eran acciones con efectividad o si era medible o si en esas oficinas estaban funcionarios consentidos o políticos reciclados, si fuera así la medida es buena, abundando, yo nunca he escuchado de mis clientes que esas oficinas les hayan ayudado a consolidar algún negocio”, expreso el especialista.

O sea, que bajo esta óptica privada y personalísima sin más fundamento hay que cerrar organismos y presupuestos sin importar las instituciones.

¿Cómo un abogado especializado en materia internacional puede no defender estas instituciones de representación como la OMC, por ejemplo? Por un lado creo el temor, por otro quizás el tratar de ubicarse y encontrar un sitio en la nueva administración, pero lo más preocupante de todo es, que quizás se están apagando las voces de la discusión productiva o que nos están acallando por miedo.

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

