Combustibles: Viene la carrera del almacenamiento

Cuando la Reforma Energética abrió sus puertas a la entrada de nuevos competidores, muchos de los consumidores finales esperábamos encontrar en las gasolineras precios bajos y combustibles de mayor calidad, pues en teoría, el generar una mayor competencia con nuevas empresas comercializadoras y la llegada de otras marcas gasolineras, se vería reflejado en un beneficio, pero no fue así.

Uno de los principales objetivos de la Reforma Energética, fue el crear seguridad energética para el país, es decir, que hubiera combustible suficiente en inventario para cubrir cualquier alguna eventualidad energética, lo cual, se traduce en suficiente capacidad de almacenamiento, sin embargo, algunos temas como la incertidumbre política, la inseguridad causada por grupos delictivos y la comercialización ilegal de combustibles, provocaron que para las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, el tema del almacenamiento se convirtiera en una apuesta de muy alto riesgo, desincentivando su participación en el mercado mexicano.

El almacenamiento de combustibles es la piedra angular para el desarrollo de la industria energética del país, sin almacenamiento, las empresas privadas no pueden comercializar su combustible de manera significativa, pues no tienen dónde almacenarlo para su posterior distribución, y actualmente en el país, la infraestructura disponible es ineficiente e insuficiente. De nada sirve poder importar un buque de combustible a menor precio, si no se tiene dónde descargarlo.

Es por ello que la gran mayoría de las marcas extranjeras de gasolineras que vemos hoy en día como BP, SHELL o Chevrón, siguen comprando a PEMEX.

Para los comercializadores de combustible, el no tener almacenamiento, además de presentar un problema logístico, también les genera un problema de venta, pues los posibles clientes como lo pueden ser transportistas o los grupos gasolineros tienen miedo de que, ante un desabasto de combustibles, no cuenten con inventario que les garantice su suministro y pueda causarles afectaciones en su operación diaria.

Lo anterior ha hecho que la industria del almacenamiento de combustibles haya avanzado mucho más lento de lo esperado, sin embargo, dentro de poco tiempo, el almacenamiento de combustibles pasará de ser una necesidad a una obligación.

La Secretaría de Energía (SENER) establece en su Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que para el 2020, los volúmenes mínimos de inventarios serán el equivalente a 5 días de ventas, en 2022 serán de 8 a 9 días de ventas y para el 2025 será de 10 a 15 días de ventas dependiendo de la región.

Por lo que estimado lector, se viene una fuerte carrera de última hora por el almacenamiento. Actualmente se han autorizado o se encuentran en proceso de autorización cerca de 70 proyectos de almacenamiento, de los cuales, la principal inversión económica se planea realizar en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Colima, Baja California, Michoacán y Nuevo León.

La generación del almacenamiento no sólo traerá beneficios de Seguridad Energética para México, sino que a la par, propiciará a que se abran y desarrollen áreas de oportunidad para la industrias y/o empresas relacionadas como lo son nuevas terminales de trasvase, tanto marítimas como terrestres, laboratorios de combustible, despachos auditores, mayor infraestructura logística de transporte, en donde ésta última a su vez puede contribuir a la necesidad de impulsar la conectividad ferroviaria y de carreteras, principalmente en la zona Sureste del país.

El gobierno debe de propiciar las condiciones para que la apuesta del almacenamiento para las empresas privadas baje de riesgo, y al mismo tiempo, mantenerse firme en los plazos establecidos, pues sólo así se impulsará el sector energético de México y se generará una propuesta de valor para los consumidores finales.

El autor es Socio del área de Hidrocarburos y Director de Estrategias Comerciales del Despacho Elizondo Cantú SC. También es Asesor y experto en evaluación de proyectos y modelajes financieros y consultor en proyectos energéticos para empresas privadas.

