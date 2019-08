Ciclociudad, frenada por la falta de interés, advierten

La falta de voluntad e interés por parte de los distintos órdenes de gobierno, han impedido de que la zona metropolitana de Monterrey avance en estrategias para que ésta se convierta en una ciclo ciudad, dijo David Pulido del colectivo Pueblo Bicicletero.

Destacó que municipios como el de Monterrey, buscan detonar proyectos de infraestructura pero enfocados a los vehículos de motor, entre estos está la construcción de dos segundos pisos.

“No existe la eficiencia ni la voluntad política para implementar proyectos de movilidad sostenible en esta ciudad, en el área metropolitana”.

“La cuestión es que seguimos viendo visiones de un uso político y discrecional del uso de los recursos públicos”.

“Se sigue destinando casi la totalidad del presupuesto público, municipal, estatal o federal que llega a esta ciudad en proyectos para el automóvil. El alcalde de Monterrey, la capital del estado, está obsesionado con la posibilidad de construir dos segundos pisos en avenidas principales de la cuidad”, enfatizó.

Señaló que el 50 por ciento de la zona metropolitana de Monterrey se traslada en automóvil.

“Las personas que nos movemos en bici de manera regular, no tenemos infraestructura, no hay diseño de ciudad para quienes se mueven en bicicleta o quieren caminar; no hay aplicación de la ley a pesar de que tenemos un reglamento que dice en el artículo 2 dice que la prioridad es el peatón. No hay un solo municipio que aplique esa jerarquía.

Pulido indicó que para lograr avanzar a pasos más acelerados, se deben se realizar esfuerzos conjuntos tanto de la sociedad civil como de la iniciativa y los diferentes órdenes de gobierno; de lo contrario sólo se lograrán hacer proyectos aislados como el que implementó el municipio de San Pedro, durante la administración de Ugo Ruiz.

Recomendó, por ejemplo, que los munícipes destinen una partida del fondo metropolitano para crear una red de infraestructura apta para trasladarse en bicicleta, pero principalmente que se aplique la ley.