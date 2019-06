Chambean en Nuevo León el 5.4% de los niños: Inegi

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que durante el 2017 en Nuevo León el 5.4 por ciento de los niños entre 5 a 17 años de edad realizaban algún tipo de trabajo, lo que implica que cerca de 62 mil infantes trabajaron.

“Para 2017, la tasa de ocupación de la población de Nuevo León de 5 a 17 años es de 5.4 por cada 100 niñas y niños, y en el país fue de 7.9 por ciento”, indicó.

Destacó que de los ocupados, ocho de cada 10 realizan actividades no permitidas por la ley, ya sea, por no cumplir la edad mínima, que sean de riesgo para su salud y desarrollo o en jornadas excesivas y que el 40 por ciento de los infantes que trabajan no asisten a la escuela.

El Inegi explicó que el trabajo infantil, en su definición amplia, comprende el trabajo en actividades económicas no permitidas y en actividades domésticas no adecuadas.

En Nuevo León, del total de menores ocupados, 58.2 por ciento son niños y 41.8 por ciento son niñas. Lo anterior representa una tasa de 6.3 ocupados por cada 100 niños y 4.6 ocupadas por cada 100 niñas. Detalló que dentro de la categoría de niños ocupados, existen menores que se encuentran en actividades definidas como no permitidas por estar debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la Ley Federal del Trabajo.

Según la Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo los niños de 5 a 11 años no deberían realizar ningún tipo de actividad laboral; el grupo de 12 a 14 años únicamente trabajos ligeros que no perjudiquen su salud o desarrollo y no impidan su asistencia escolar; en tanto que los mayores de 14 años pueden tener un trabajo regular, quedando fuera actividades y condiciones consideradas en la categoría de trabajo peligroso y peores formas de trabajo infantil.

Por grupos de edad se observa que en la entidad, de los niños y niñas ocupados, 7.3 por ciento tienen de 5 a 11 años, 17.7 por ciento de 12 a 14 y 74.9 por ciento de 15 a 17 años.