César Saviñon Treviño: Clima laboral, ¿Qué tan importante es?

Para empezar, tenemos que entender ¿Qué es el clima laboral?

El clima laboral se refiere al ambiente que se desarrolla entre los colaboradores de una empresa, sin importar que posición desempeñen en la compañía. También va enfocado a que se tengan objetivos bien establecidos, se dictaminen los valores principales y se sigan una misión y visión, lo cual es conocido también como filosofía institucional.

Por lo que el clima laboral no se refiere únicamente a que entre compañeros se lleven bien. Inicia desde que la empresa este bien estructurada teniendo documentos actualizados como políticas de no discriminación, descripciones de puesto y planes de crecimiento. Donde es muy importante no solo contar con ellos, si no realmente aplicarlos día a día en al área de trabajo.

Un punto importante es contar con un espacio de trabajo optimo, cumpliendo con las normas de Protección Civil y brindando todo lo que los colaboradores necesitan para desempeñar sus funciones de la mejor manera posible.

Tener los objetivos claros por cada área es esencial para lograr un trabajo eficiente, distribuyendo la carga laboral de manera equilibrada y así evitar el burnout (tipo de estrés laboral, que se caracteriza por la pérdida de interés en las tareas laborales diarias y un estado de agotamiento físico, emocional o mental).

Crear planes de capacitación para contribuir al desarrollo de cada empleado es de suma importancia ya que esto incrementará su rendimiento y le brindará opciones en un corto, mediano o largo plazo. Tomar en cuenta los cursos o actividades de integración para generar un ambiente armonioso y lograr lazos más sólidos entre colaboradores es algo esencial.

De acuerdo a estadísticas del INEGI, el clima laboral en México es un foco rojo, ya que se reporta una insatisfacción del 88 por ciento de los empleados, dejando solo un 12 por ciento de colaboradores satisfechos, esto habla del poco interés que se había tenido sobre el tema a nivel nacional, tan solo en 2016, 121 mil 385 personas dejaron sus empleos por malas condiciones laborales.

Como buena noticia, las nuevas generaciones están teniendo una respuesta positiva sobre los cambios que se han realizado en los últimos años sobre el clima laboral, ya que una encuesta realizada en 2018 mostró una satisfacción del 46 por ciento en empleados que se encuentran entre las generaciones millennial y centennial.

De acuerdo a información de Great Place To Work, empresas de la zona norte del país manejan buenos niveles dentro de las dimensiones de evaluación, la cuales se enuncian a continuación:

- 84 por ciento credibilidad.

- 82 por ciento respeto.

- 83 por ciento imparcialidad.

- 90 por ciento orgullo.

- 89 por ciento compañerismo.

Con base a lo anterior, se puede deducir que, en la región norte del país, se están llevando a cabo buenas acciones para obtener estos niveles de desempeño.

Mi recomendación para las empresas es que deben tomar en cuenta que se puso en marcha la NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención.

Aprovechando el cierre de año recomiendo realizar diversas actividades para medir o mejorar el clima laboral como:

· Ejecutar encuestas de clima laboral anónimas para iniciar 2020 con un plan para continuar los buenos resultados o mejorar en caso de que no hayan sido tan satisfactorios.

· Realizar una revisión completa de instalaciones para asegurarte que se cumpla con los estatutos de seguridad.

· Implementar procesos de onboarding para cada nuevo ingreso que tengas en tu compañía.

· Generar planes de capacitación para todas las áreas.

· Organizar eventos de integración.

El autor es experto en administración de recursos humanos y desarrollo organizacional en DCH knowwho, firma que brinda servicios especializados en Recursos Humanos desde hace 30 años.

