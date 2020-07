Cerrarían en Nuevo León tiendas de autoservicio y conveniencia por Covid-19

Nuevo León mantuvo las medidas restrictivas de movilidad, con lo que se frena la siguiente fase de la reactivación económica y adelantó un potencial cierre de tiendas de autoservicio, conveniencia y de abarrotes.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud estatal, dijo que esto se debe a que promedio de casos nuevos (684), la tasa de trasmisión (1.8) y el promedio de defunciones (20) mantiene una tendencia al alza y, se posicionaron en el color rojo del semáforo.

Los indicadores que se mantuvieron en amarillo durante la semana del 5 al 11 de julio, de acuerdo a su porcentaje son: la ocupación de camas de hospitalización (70 por ciento), el crecimiento de neumonías respecto a 2019 (32 por ciento) y el porcentaje de pruebas positivas (35 por ciento).

“(Con estos indicadores) no avanzamos a la reapertura económica y no retrocedemos, pero necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía. Existe un riesgo de que podamos cerrar todos los establecimientos comerciales, de servicios y empresas. Puede ser cerrar desde HEB, Soriana, Walmart Bodega Aurrera, Oxxo, 7 Eleven, las tiendas de abarrotes, cerrar todo si no cooperamos. No queremos llegar a eso”.

“Si disminuimos la movilidad de las personas, en la noche y el fin de semana y seguimos siendo estrictos, podemos seguir con la reactivación económica”, enfatizó el responsable de Salud estatal.