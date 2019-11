Carlos R. Villarreal: Combustibles, el sexenio de los impuestos

Fuente: Cortesía

A lo largo de la historia “El Estado” ha necesitado de las personas y las empresas para financiar los gastos como infraestructura, servicios públicos, educación, defensa, proyectos sociales y demás a través de “tributos” o como mejor los conocemos, “Impuestos”. Cuando en épocas medievales los Reyes no completaban para satisfacer las necesidades de sus reinados, acudían al medio menos infalible, la recaudación de impuestos.

Era de esperarse que los proyectos que la presente administración tiene contemplados para su sexenio no se completasen sólo con “honestidad” y, como en épocas medievales, los que tienen que pagar el precio son los ciudadanos y las empresas. Es por ello que hemos visto tanto esfuerzo en éstos últimos meses para la recaudación tributaria por parte de Hacienda.

En el caso de los combustibles, la Secretaría de Hacienda no ha podido recaudar lo que tenía contemplado debido no a una falta de pago de impuestos, sino a una falta de ingresos proveniente de la caída en la producción y al volumen de ventas de PEMEX y a menores ingresos de la CFE, sin embargo, no nos confundamos, la presente administración ha roto récords en recaudación de pago de impuestos proveniente del IEPS e IVA en los combustibles.

En el periodo de Enero- Agosto del presente año, el gobierno ha recaudado alrededor de un 65 por ciento más de IEPS en comparación con el mismo periodo del año anterior, esto sin sumarle lo recaudado por el IVA correspondiente, porque recordemos que se paga IVA sobre el “producto” y se paga IVA sobre el IEPS.

Se espera que para el 2020 los ingresos provenientes del IEPS en gasolinas y diésel aumenten más en proporción a los recaudados por el IVA. De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020, la cual fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, se pronostica que se recaude de IEPS 342 mil 53.6 millones de pesos, es decir, 72 mil 753.1 millones más que en el 2019, de algún lado tenía que salir para pagar las ineficiencias de PEMEX y la construcción de la nueva refinería, entre otras cosas más.

Los precios en los combustibles en México no han aumentado en la misma proporción que el sexenio anterior no porque el gobierno no haya querido aumentar los precios, sino porque los precios internacionales de los combustibles cayeron a finales del año anterior, sin embargo, pese a ésta caída, la actual administración decidió no bajar los precios y mantenerlos para que se pague el impuesto completo del IEPS, el cuál aumentó por inflación, y de esa forma tener mayores ingresos, es por eso que mientras los precios a nivel internacional bajaban, los mexicanos seguíamos pagando lo mismo, o incluso un poquito más porque a final de cuentas, ya nos habíamos “acostumbrado” a ese precio.

El siguiente año se espera que, si todo continúa igual, los precios de los combustibles a nivel internacional tengan una tendencia a la baja, pero con la LIF 2020 aprobada, podemos esperar que los mexicanos no veamos un reflejo en nuestro bolsillo, es más pudiéramos esperar pagar más impuestos debido a que el siguiente año hay que actualizar el IEPS y aumentarlo conforme a la inflación.

Seguiremos jugando este juego de la simulación de precios del Gobierno con el IEPS y esperaremos qué tanto avanzan los proyectos de la actual administración o si sale algún otro nuevo, para saber si tendremos que desembolsar más de nuestros bolsillos.

El autor es empresario y es socio del área de Hidrocarburos y Director Financiero de la empresa de Consultoría y Comercialización de Energía GM Fuels. También es Asesor y experto en evaluación de proyectos y modelajes financieros y consultor en proyectos energéticos.

