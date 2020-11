Carlos Peña: ¿Tienes creencias limitantes de dinero? ¡Biodescodifícate!

Fuente: Cortesía

Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente.

Siempre lo hemos comentado, la vieja escuela de finanzas personales no es suficiente, es obsoleta, aún puedes estar preparado académicamente y con estudios financieros y tus finanzas personales son malas y mediocres.

La inteligencia financiera debe estar unida a la inteligencia emocional como fórmula y este pensamiento es porque vivimos en un país de costumbres, creencias y por ende con heridas que impiden ser personas felices y plenas.

No se ha preguntado: ¿Por qué llevas mucho tiempo sin generar dinero? ¿Estás acostumbrado a no tener dinero? ¿Nunca te alcanza el dinero? ¿Te da una especie de remordimiento para comprarte algún lujito para ti?

El subconsciente te dirá que no tienes dinero y le echaras la culpa a la crisis, al gobierno, alguna discapacidad, etc., etc., etc… Ahí como la culpa es de otro, no hay solución interior y probablemente no logres una salida a tu relación con el dinero por siempre.

Sim embargo si vemos que aún con la crisis hay gente que sí tiene dinero y le va bien en la crisis, entonces entenderemos y aceptaremos que el problema es el mismo y ahí es donde encontraras todas las respuestas, ahí es donde encontraras la Bio-descodificación.

Hay muchas creencias del dinero no ciertas que están en el subconsciente de las personas. ¿Usted cree que trabajando mucho, ganaría mucho? Pues ¡NO! Y trabajando poco y ganar mucho ¡si se puede! ¿Usted cree que tener dinero o ser rico es malo? Pues no cierto, es un mito.

Las principales heridas provienen de la infancia:

1. La herida del rechazo, este se da el distanciamiento por alguien más, cuando no le damos la atención debida a un hijo, ésta herida su frase es no quiero y no puedo, marcando su prosperidad por miedo de ser rechazado.

2. La herida del abandono, va ligado a la ausencia de los padres o alguno de ellos, dejando del plano del tener o el hacer, de ahí las inseguridades e indecisiones.

3. La herida de la humillación, va ligado a la autoestima y a su descuido físico y tiene mucho que ver que desde niños vivieron vejación, vergüenzas, incapacidades de merecer algún premio o algún regalo.

Vivimos en un país lleno de costumbres, creencias y mitos, Todos tenemos heridas, lo importante es romperlas y usar la máscara contraria a las heridas y al sanar la herida te convertirá en tu mejor versión.

¡Hasta la próxima!

