Carlos Peña: Sr. Presidente, ¿política económica o política moral pública?

Estimados lectores ya estamos en la recta final del año, prácticamente en el último trimestre y recién informa el INEGI el dato el PIB del tercer trimestre dando como resultado un -0.4 por ciento, promediando en el año el cero por ciento de crecimiento, evidenciando un estancamiento económico en el País.

Sectores como el automotriz, con un retroceso en las ventas históricas, además el sector de la construcción, que también observa una reducción importante y el sector financiero, con el menor avance en las utilidades en los últimos cuatro años, los resultados en estos tres sectores reflejan baja de crecimiento, también bajas de empleos de manera importante.

¿El “Buen Fin”, tendrá un buen fin?

Ya es tiempo de medir nuestro crecimiento, ya vamos para un año, hay un dicho que dice: “cuando se estira mucho la cuerda llega en un momento en que se rompe”, me parece que ya esta tensa.

Estimado lector, estoy convencido que por ley y por nuestra constitución es el derecho de todo mexicano ejercerla y así debe de ser, pero dentro de una política económica inteligente y con estrategia. No se puede estar “cargando” gastos mediante una lógica de distribución responsable, estoy de acuerdo que la histórica corrupción nos afectó y dañó dependencias en el pasado, pero no podemos dejar caer la economía porque a la larga no habría ni política moral pública, es decir si no crecemos no habrá presupuesto para los próximos cinco años, sobre todo en esta época que los mercados financieros están muy volátiles.

Al final de cuentas la Austeridad de la 4T no está dando resultados en lo que respecta al crecimiento del PIB. Es de sabios cambiar de opinión y de estrategia, ya tiene el apoyo del sector privado, pero a ningún empresario le gustaría perder en sus empresas.

A nivel global también recientemente esta la noticia de que Honk Kong está en recesión técnica, con inminente decrecimiento económico importante en comparación de los últimos 10 años históricos, hay tendencias y fundamentales.

En México la recaudación de los ingresos tributarios al mes de septiembre fue 68 mil millones de pesos por debajo de lo programado, apuntó la dependencia al publicar el Informe sobre Finanzas Públicas, correspondiente al tercer trimestre del año. Entre enero y septiembre de 2019 se recaudó un billón 298 mil millones de pesos por ISR, lo que representó una baja de 0.6 por ciento real a tasa anual.

Hay un punto fundamental, el sector de los inversionistas requiere más estímulo, son la pieza clave del crecimiento dirigido a la inversión, sin inversión no hay crecimiento, se tiene que estimular ya que en diciembre hay anuncio de política monetaria en la FED y se cree que haya un recorte más, esto presionará más a inversionistas ya que la mezcla del incremento del ISR a las inversiones y un recorte a las tasas podría afectar el ánimo de inversión.

Más sin embargo en los tiempos de desaceleración y crisis a pesar de todo es cuando se dan las grandes oportunidades y hay que aprovecharlas.

