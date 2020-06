Carlos Peña: ¿México en verdad es tierra de conquista?

Fuente: Cortesía

Hay una canción que interpretaba el gran José José y se llama “ya lo pasado pasado”, no me interesa… esta declaración de AMLO de que México no es tierra de conquista, es la segunda vez que la dice y cita la primera el día 25 de Marzo de 2019 por medio de una carta dirigida al rey de España donde solicitaba el perdón por la conquista de México.

Mucho se ha hablado de la importancia de la IED (Inversión Extranjera Directa) en México para mejorar la economía y frenar la caída del PIB, que se entiende que es una crisis mundial por eso hay que usar estrategias para mitigar el impacto económico en el país.

Es increíble y lo digo con mucho respeto, cómo podemos dejar de aprovechar oportunidades que hay en el país y dejar pasar lo que la política económica simple tiene como estrategia, de poder captar inversión a México y lo comento ya que AMLO lo tiene como una amenaza, permitir que una empresa transnacional extranjera sienta incertidumbre, decida no invertir más en el país y no lograrse más de mil 500 empleos y promover el crecimiento.

Me remonta a la era cuando estudiaba mi carrera y veía dos materias, la primera Microeconomía donde veíamos el comportamiento económico individual, la economía del ahorro familiar de los hogares, las empresas, cómo reacciona ante nuestra sociedad entre la oferta y demanda, y la otra parte de igual de importante es la Macroeconomía que evalúa la producción total de un país, estudia y analiza mercados globales y cómo impacta el PIB, el desempleo.

¿Usted dejaría perder un cliente nuevo, sabiendo que ayudaría a mantener con empleo a todos sus colaboradores?

El comentario de AMLO suma a la preocupación de un sistema que su objetivo es el crecimiento económico, comparar la “conquista” y el descubrimiento de México, -no voy abundar que es un tema aparte-, pero el simple caso de una empresa de energía en México es solo regular precios y no presionar para extinguir una empresa o empresas españolas y sacar adelante a la CFE, creyendo que están abusando al país, solo hay que regular precios.

Parte de la Macroeconomía es la dependencia del mercado global, todos los países dependen de sí mismos, pero hay una interdependencia, somos miembros de FMI, OCDE, ONU, en fin, solo los países que no dependen de un mercado global son los países comunistas como Cuba, Venezuela entre otros.

Y pues hablando de conquistas en el T-MEC hay que ver las condiciones y conveniencias en las negociaciones del tratado comercial más importante de la actualidad, como funcionará en cada sector que está involucrado en el tratado.

¿Y en este tratado comercial del T-MEC qué país será el conquistado?

¡Hasta la próxima…!

