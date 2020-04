Carlos Peña: Más política económica y menos política populista

Fuente: cortesía

Estimados lectores, ¿cómo les va en la cuarentena? los que tienen que salir a cuidarse mucho y mi admiración y comprensión.

Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado que un amigo tuvo que cerrar su negocio y otros han tenido que negociar sueldos, proveedores, alquileres, renegociar adeudos bancarios para aguantar uno o dos meses para sobrevivir y tomar el timón de sus negocios que algunos tienen más de cinco, 10, 20 o hasta más de 30 años y sólo en México se compite con centavos cuando son fabricantes de productos de altos volúmenes y todavía se compite con comercio informal o más bien ilegal.

Los efectos del populismo son los efectos de la dependencia del gobierno y el triunfo del populismo, que se debe a las personas que son incapaces de lograr éxito por si solos, esta es mi definición de lo que está pasando en la retórica mañanera al promover que adelanta la revocación es hundir y exponer ante el mundo nuestra pequeñez de criterio, pero en verdad está cayendo su nivel de popularidad, ahí están los números y tendencias.

Más del 70 por ciento de las empresas que dan empleo y mantienen la economía funcionando son las Pymes y no las 15 empresas que les han condonado los impuestos, el análisis es escoger la estrategia más barata que nos puede dar crecimiento.

El dar a los más necesitados es obligación del gobierno y estoy de acuerdo pero se lo voy a explicar de una manera sencilla y con todo respeto; México es una máquina que produce todo lo que exportamos a Estados Unidos, que es casualmente el 70 por ciento del total y son muchos productos lo que produce la máquina que es nuestro querido México, pero esa máquina para que pueda ir generando crecimiento por medio de la producción necesita regularmente atención y mantenimiento, que es cambiar aceite, darle limpieza, para aterrizarlo a lo que estamos viviendo, para que México no deje de ser un país productor se tienen que inyectar y apoyar precisamente a esas Pymes ante esta crisis, pero es también una obligación apoyarlos como lo hacen todos los gobiernos de Europa, Estados Unidos y hay países con un poder económico muy por debajo de lo que tiene México, como países de Centroamérica, con apoyos a Pymes y también a gente marginada.

Un crédito a empresas no es suficiente, a mí me parece que podría ser un dinero mal destinado, ya que la recesión nos ha enseñado que sin duda gran parte estarán insolventes para pagar, por la simple y sencilla razón de que no hay consumo y estamos pasando y viviendo la crisis más grande de la historia del mundo y aún no hemos tocado fondo.

Una verdadera estrategia de apoyo para las Pymes sería con beneficios fiscales, pagamos hasta 30 por ciento en impuestos entre IVA, ISR y otros, y ni se diga de la injusta repartición de impuestos por parte de la Federación, aunque todo es México los que más aportan a la Federación, son los que han sacado adelante a México.

Sr. Presidente, en las partidas de Ajedrez se puede ganar con peones también y como usted dice que le cayó como anillo al dedo el Covid, esa misma será su corona, reasignando los proyectos de inversión a propuestas de campaña como el Tren Maya, cuando casi nadie se va a subir, cuando debido a la crisis y el Covid, ya que el sector turismo pasa la peor situación de la historia, y el aeropuerto de Santa Lucia, y ni se diga la refinería de Dos Bocas, cuando estamos manteniendo con vida en estatus de coma, un oro negro más endeudado del mundo, que por cierto la calificadoras están por poner como calificación BBB- a un paso de bono basura.

¿Estimado amigo, estaría de acuerdo en reasignar los recursos de los proyectos de Santa Lucia, Tren Maya, Dos Bocas, a Pymes y hospitales en esta etapa de la pandemia?.

