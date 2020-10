Carlos Peña: La libertad financiera, no está fuera, está dentro de ti

Fuente: Cortesía

Aquí la importancia de las Finanzas Personales y la PNL (la inteligencia emocional) para lograr las metas financieras.

¿Eres de las personas que se les dificulta tomar riesgos para ejecutar un proyecto? (o) ¿Estás cansado de hacer siempre lo mismo y conseguir el mismo resultado?

Hablar de Libertad Financiera es hablar de muchas cosas, como: ser dueño de tu propio tiempo, dedicarle más tiempo a tus hijos y dedicarte tiempo a ti y este punto es salud, convivir, en pocas palabras a lo que vino uno al mundo, a ser feliz.

Saber de Finanzas personales no es suficiente, lo que le complementa es la PNL, que es la Programación Neurolingüística en las personas, es decir el buen manejo y desarrollo de la inteligencia emocional.

Los beneficios de la PNL, le permite al individuo ampliar las perspectivas acerca de cómo ver el mundo y cómo reaccionar a las circunstancias a la cual se encuentra expuesto, con la finalidad de desarrollar el conocimiento y generar resultados diferentes.

El objetivo de la PNL es para programarnos mentalmente y lograr llevar a cabo los objetivos, metas, soluciones efectivas, cambios positivos, cambios de actitud y constante superación personal.

Son aspectos que la programación neurolingüística puede ofrecernos a través de técnicas apropiadas para que las personas mantengan un éxito continuo.

En las finanzas la PNL hoy por hoy es indispensable, la vieja escuela de finanzas personales es obsoleta, solo el tres por ciento están dispuestos a tomar riesgos y esto es derivado a que desde niño la cultura te enseñan el no, el no puedes, él no lo hagas; con el tiempo se convierten en creencias y nacen los miedos y temor para alcanzar la metas.

Aquí les dejo algunas frases poderosas que podemos utilizarlas y para nuestros hijos y nosotros mismos:

Chris Gardner.- “nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, si tienes un sueño tienes que protegerlo, las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes, si quieres algo ve por él y punto.

Michael Jordan.- "He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito".

Steve Jobs.- "Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia".

Robert Kiyosaki.- "Las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos en lugar de dejar que sus miedos manejen sus vidas".

Mark Zuckember.- "El riesgo mayor es no correr ningún riesgo, en un mundo que cambia tan aprisa, la única estrategia que garantiza el fracaso es la de no correr ningún riesgo".

Dalai Lama.- "Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos".

Así como estas frases, hay muchas de personas exitosas que tuvieron su quiebre y vencieron sus miedos, ejecutaron y lograron sus sueños.

¡Hasta la próxima!

