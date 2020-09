Carlos Peña: Fórmula para evitar el suicidio financiero

Fuente: Cortesía

Gran parte de la población de México están muertos en vida y esto es porque la economía familiar cada vez tiene menor calidad que requieren para solventar las áreas de alimentación, educación y, bueno ni que decir de esparcimiento y entretenimiento.

Unos de los grandes errores de cometer un suicidio financiero son:

1.- Gastos emocionales como dice el dicho: “nadie me quita lo bailado”, “se curan”, la culpabilidad irracional, personas que gastan todo lo que ganan y planeando su próximo viaje con tarjetas de crédito sin tener como pagarlo creyendo que es dinero propio o pensando en que se van a gastar el aguinaldo desde el mes de octubre, este tipo de comportamientos los mantiene siempre anclados en el circulo vicioso del consumo y a la merced de la poderosa influencia del marketing en sus diferentes formas.

2. La psicología de depender de una pensión o fondo de retiro, ¿Por qué esperar hasta los 65 años para pensionarte o jubilarte? La verdad es una cultura conformista y dependiente totalmente del gobierno, ojo no estoy diciendo que sea “mala” la pensión, de hecho es una prestación, pero indirectamente hay una cultura de dependencia para evitar lograr un éxito o libertad financiera desde antes y te hace esclavo de un empleo que a lo mejor no sientes pasión. Si sustituimos la pensión o el fondo de retiro por una mentalidad de inversión, no de ahorro y una estrategia en la cual utilicemos el interés compuesto sin duda tendrían ya una fecha de jubilación antes de los 50 años.

3. No cumplir tus sueños, cada año que pasa es un aniversario a la indecisión al tratar de cumplir tus proyectos, todos conocemos alguien que en cada año nuevo y en el brindis familiar expresa: “Este año voy a cumplir mi sueño” y como dice aquella canción triste de Juanito Farías finalista de Juguemos a Cantar con la canción con mi viejo caballo de palo donde decía que seis navidades recibía el mismo caballo de palo, la verdad, trabajar toda la vida para cumplir el sueño de otras personas, es mejor trabajar para cumplir los sueños de uno.

Estimado lector, la realidad es que las personas que tienen miedo de tomar decisiones de cumplir sus sueños por el miedo a fracasar, cuando el fracaso es la única manera de acercarte al éxito.

Me da mucha pena saber que hay personas que tuvieron su suicidio a los 30, a los 40 años y ya no pudieron encontrar su libertad financiera por miedo a tomar decisiones, hay personas ya de edad de los 80 que se cuestionan y se preguntan ¿y si lo hubiera intentado?

Podrás fracasar uno, dos o tres años y lograr tu éxito o libertad financiera, pero no llegar a la vejez y que dependas de tus hijos, que no es malo, pero esa no es la idea de llegar.

Te resumo los tres tips para evitar el suicidio financiero:

1)Evita gastos emocionales 2) No dependas de la pensión o fondo de retiro 3) Persigue y cumple tus sueños.

Si deseas que saber más de nosotros entra a nuestras redes sociales como Open Opportunities Consulting Group y Web o manda un mail: coach@openmx.online.

¡Hasta la próxima!

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.