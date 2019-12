Carlos Peña: Finanzas familiares, muere y renace al éxito

Fuente: Cortesía

“Los ricos son los amos de los pobres; Los deudores son esclavos de sus acreedores”.- Proverbios 22:7

Estimados lectores, si usted manejó este año unas finanzas familiares inteligentes muchas felicidades, pero si no, siento decirle que si no hace algo urgente como un plan financiero familiar el próximo año usará el “regale afecto no lo compre”, y no se vaya a enfermar porque las repercusiones serían catastróficas.

Los gastos como el pago de colegiaturas, el pago de servicios básicos de la casa son muy comunes y cada vez un dolor de cabeza si no realiza un plan financiero familiar inteligente.

Somos el país en el cual las emociones dominan a las personas para comprar y gastar en algún “detalle” para quedar bien, pero gastan sin tener el ingreso para poder cumplir con la deuda, solo con el poder su tarjeta de crédito.

Poder ser exitoso financieramente no depende de tu trabajo, mucho menos del gobierno, depende de ti mismo, hay que cambiar tu mentalidad y dejarte de quejar de tu incapacidad de salir adelante.

Hablar de éxito financiero no trata de tener millones en tus cuentas bancarias está comprobado que si bien es cierto que lo económico es importante y si influye en la felicidad de las personas, el éxito financiero se trata en si tener calidad de vida, es decir trabajar menos y ganar más, no restringirse de viajar, ir a buenos restaurantes etc., la vieja escuela de finanzas personales habla de restricción, no comas, no gastes, no viajes, no, no y más no. Al contrario, mejor busca más ingresos. En resumen, usar mas la inteligencia financiera y la inteligencia emocional, este último les va a ayudar a vencer miedos y creencias para lograr tu éxito financiero, es difícil pero hay que morir y renacer para ser otra persona, quitándote costumbres y creencias que te impidan lograr encontrar la felicidad.

En mis 20 años de experiencia financiera he tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades que han logrado ese éxito como a Chris Gardner, entre otros grandes financieros y les resumo en seis pasos sus secretos, algunos coinciden: 1. Los “peros” no incrementarán tus ingresos 2. Siendo positivo te hará la vida más fácil 3. El sueldo es un dinero prestado, hoy lo tienes y mañana no 4. Sin conocimiento no hay abundancia 5. El miedo es la falta de fe en ti mismo 6. El riesgo es la única manera de generar riqueza.

Si ven con detalle cada una de las recomendaciones, el éxito financiero depende de la actitud, del esforzarse en conocer más, disciplina, no solo tener talento es suficiente, es ser constantes, pero he tenido inversionistas con altos grados de educación y otros inversionistas exitosos sin grandes estudios, pero lidiaron novillos hasta que alcanzaron faenas con toros de lidia, vencieron los miedos hasta hacerse sus mejores aliados en sus sueños y éxitos en sus vidas.

Si no has logrado tu éxito en tu vida financiera es mejor morir y renacer para ser mejores.

Hasta la próxima…

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.