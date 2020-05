Carlos Peña: Feliz día del niño y de la niña

Fuente: Cortesía

La infancia, es una etapa de la vida muy importante, durante ella se aprenden muchísimas cosas, se desarrollan muchas habilidades y valores y se establecen las bases para una vida social.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, pero en México, el festejo se estableció para el 30 de abril desde 1924, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos.

Asimismo el día del niño y niña se formaliza sus derechos y que los gobiernos deben enfatizar y recordar.

Hablar del día del niño me recuerda mucho a un personaje que era un niño vitalicio y es nuestro Pipo y él tenía una frase y recuerdo que decía no hay nada más hermoso en la vida que la sonrisa de un niño.

En cada sonrisa cada vez que reímos eso es: es volver a ser niños, cuando uno crece pasan cosas difíciles y endurecemos nuestras personalidades y ese niño a veces lo dejamos atrás, como pareciera que no es parte del crecimiento, pero no es así.

Los niños y niñas tienen derecho a no trabajar, a no ser separados de sus padres aunque no vivan juntos, a que nadie abuse de ellos para hacer trabajos o cosas que los lastimen en su integridad física, emocional o social. Tienen derecho también a la libertad y a ser tratados con justicia si cometen algún delito. A tener amigos, a jugar, descansar, hacer ejercicio o deporte, cantar y bailar, en pocas palabras tienen derecho a ser felices.

Ser niño es sinónimo de felicidad, de reír, a veces los sorprendemos con regalos, pero les voy a de decir algo, con convivir con tus hijos, escucharlos, jugar con ellos, demostrándoles amor y reír con ellos es más que suficiente.

Papás, mamás aprovechen si tienen hijos chicos, tienen la oportunidad de forma natural ser niños, porque simplemente la convivencia se da y los que no, también sean niños con hijos mayores de edad, los que no tengan hijos busquen sobrinos, ahijados, vecinitos y sonrían.

Open promueve la educación financiera desde niños y va ligada a la felicidad, el balance, estabilidad, perfeccionando costumbres y creencias a mejorar calidad vida.

Les dejo este pensamiento:

Siempre hay que dejar un lugar cuando uno va creciendo un espacio para seguir siendo niños.

Y feliz día del niño y niña.

