Carlos Peña: ¿Estás preparado para la cuesta de enero en plena crisis?

Fuente: Cortesía

El año 2021 ya inicio entre pandemias, confinamiento y crisis en todo el mundo y por lo tanto tenemos que pensar en nuevos comienzos pero ahora si tomarlo en serio y lo comento porque de los propósitos que se proponen las personas, muy pocos lo realizan, solo que ahora se combina momentos complicados que años anteriores.

Actualmente la cuesta de enero es un término cultural y hasta costumbre en un país donde la mayoría tiene heridas generacionales y pareciera que la DEUDA es pate de las vida normal de los mexicanos.

Para iniciar les voy a sugerir algunos tips que les puede funcionar a cualquier persona que realmente quiere tener una calidad de vida financiera estable, pero primero les hago dos preguntas para saber si realmente quiere cambiar sus vidas y cumplir sus propósitos: ¿Conoces realmente quién eres? Y ¿Qué soy capaz de lograr?

Estas preguntas es para saber el daño de herida generacional para poder trabajar desde un punto para lograr un cambio y perseguir metas, objetivos y cumplir los propósitos.

La vida ideal de las personas es vivir su libertad financiera y con los años no ha podido lograrlo.

¿Cuántos años sigue con el mismo ingreso?, ¿Hace cuando no ha viajado o tomado vacaciones realmente interesantes?

Solo el 10 por ciento de la población en México ha encontrado la Libertad Financiera, es decir lograron salir del endeudamiento para vivir de lo que genera sus ahorros e inversiones por medio del rendimiento que generan, y los que lo han logrado su libertad financiera casualmente coinciden en su mayoría, buscaron otro oficio, otro negocio o encontraron ingresos pasivos sumando a su ingreso fijo y ya cuando estas libre de deudas el siguiente paso busca tu pasión, ya no pierdas tiempo, cambia de oficio, todos tenemos alguna habilidad o algún Don que podemos desarrollar de forma natural y extraordinariamente y el dinero llegara automáticamente, muchos se centran en un empleo que no te da crecimiento o peor aún, cuantas personas trabajan en algo que no les gusta.

Aquí tips para lograr tus propósitos:

1. Haz un presupuesto de ingresos vs ingresos, tendrás más control de tus finanzas.

2. 2. Ingresos Pasivos: busca otros ingresos que te sume a tus ingresos fijos, esto te dará más certidumbre en tus metas.

3. Considera el 10 por ciento de tus ingresos para ahorrar para tu proyecto de tus sueños.

4. Invierte: el que no arriesga no gana, llegara el momento en este año que emprenderás, el riesgo siempre va a valer la pena, aun perdiendo, podrás intentarlo 1 o 2 años pero te evitaras preguntarte cuando tengas 65 años, ¿ y si lo hubiera intentado?

5. Biodescodificate: si por más que intentas y estás cansado o cansada de no crecer, estas ciclado y crees que tu vida no da más, busca un coach en Open, te garantizo encontraras la fórmula para que encuentras tu Libertad Financiera.

Visita nuestras redes sociales y manda un inbox.

¡Hasta la próxima!

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.