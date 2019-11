Carlos Peña: ¿En riesgo grado de inversión en México y las finanzas públicas….?

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, lo que más desea un ciudadano es la estabilidad, entre otras cosas la económica, el cuidado del patrimonio, ya que es “sagrado” el patrimonio que con esfuerzos a través del tiempo y la constante preparación para actualizarse puede uno hacer para poder fortalecer nuestras finanzas familiares.

A mejores finanzas nacionales mejores finanzas familiares, es decir; cuando mejor esté la economía del país, y la política económica esté enfocada al constante crecimiento, a los mexicanos les va a ir mejor y como consecuencia crecerá el patrimonio de las familias.

Vivimos en tiempos diferentes, muy volátiles, cada vez más las políticas del Banco de México son más en corto plazo, nuestro crecimiento en el país es cero por ciento, ¡sí! ya hay estancamiento y las variables económicas van con tendencia hacia abajo como el desempleo y el PIB.

Ya tuvimos una degradación por calificadoras como Morgan Stanley y publicaron sondeos donde muestran riesgos a largo plazo de comprar activos mexicanos e inclusive apostar a Pemex, cuya producción no es suficiente aún y es la petrolera más endeudada del mundo; lo que sí está claro es que para que no vuelvan a bajar su calificación tendría que duplicar su producción, pero está en la cuenta regresiva para que revierta los números ya que está en riesgo aun con la inyección de inversión que se le ha dado. La verdad la apuesta a Pemex no sé si sea lo suficiente.

Con respecto a las Finanzas Públicas hay que ver los logros fiscales si se cumplen para el 2020 y sean muy pero muy diferentes a los que se reportaron en el mes de octubre pasado, ya que sin duda el cierre del año fiscal será uno de los más negativos en logros de impuestos, lo que invariablemente afectara a las FINANZAS FAMILIARES.

Queda una “barajita” salvadora y esa es la del T-MEC, y es la que podría ayudar y recuperar por medio de superávit comerciales y el envío de remesas, que por cierto siguen creciendo y están colaborado con la economía de México.

Me preocupa es que la política económica del gobierno no está enfocada al crecimiento sino a la redistribución del presupuesto, que me parece muy bien tomando en cuenta que el objetivo es abolir la corrupción, pero considero que no podemos dejar a segundo plano un plan de crecimiento ya que el resultado sería más malo que en otros sexenios, porque aún con corrupción había crecimiento para la mayoría de los mexicanos.

También en el sector de inversionistas sigue habiendo algo de incertidumbre por varias razones: Bajaron la calificación a Pemex, aumentaron el ISR a las inversiones.

La inversión es un valor por encima del populismo, porque esta misma le dará la calidad, empleo, salud, educación entre muchas cosas a nuestro país.

Les comparto mi recomendación ante las vísperas de gastos: compras inteligentes y no use su tarjeta de crédito, este será el primer paso para mejorar sus finanzas familiares.

¡Hasta la próxima!

