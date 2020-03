Carlos Peña: En cuarentena las empresas ¿y el presidente?

Fuente: Cortesía

¿Y tu empresa sobrevivirá cuarentena sin ingresos?, este es un tema muy delicado ya que de por si ser empresario es como ser un súper héroe, que en estos tiempos con tanta competencia en precios y contenidos de servicios sobrevive el más ingenioso y quien tenga un talento extraordinario.

Me parece comprensible que todos pongamos de nuestra parte y ya los gobiernos y municipios están haciendo lo suyo para prohibir aperturas de establecimientos como restaurantes, cines, teatros, centros de espectáculos e inclusive recomendando que se queden en casa a trabajar o hacer home office, así mismo las escuelas de nivel maternal, kínder hasta nivel superior ya que los especialistas ven el riesgo matemático de propagación la semana del día 20 de marzo al 20 de abril.

Regularmente me gusta ver el lado positivo a las cosas que no favorecen, pero en esta situación seré “frio” con datos duros, como por ejemplo las empresas que están sufriendo el pagar sueldos, servicios, el riesgo como consecuencia que un empleado pueda repercutir y perder su empleo derivado a esta situación de paro o efecto de disminución de trabajo.

Las variables económicas son delicadas un peso que cotiza $24.40 y ya con rescate de subasta de Banco de México de 4 MMP y aun así disminuye las reservas el país y el peso aun depreciado, Índices de IPC y Dow Jones con pérdidas de más de 10 mil puntos, y el crudo a menos de $18 dólares el barril tomando en cuenta que en el 2008 estaba en $140 dólares el barril, con esta variables sumados a otro acontecimiento que como operador de bolsa me causó sorpresa y es que en menos de cinco días las bolsas de Wall Street y bolsas del mundo decidieran hacer un paro técnico ante las caídas históricas.

¿Y el presidente?

Todo lo que estamos haciendo en cuestión de prevención y contingencia ha sido por voluntad y convicción de los ciudadanos y el gobierno de los estados, pero no del gobierno federal, la Constitución dice que la salud está por encima y es derecho de los ciudadanos, ante esta contingencia debería haber un apoyo a empresarios, hay muchas maneras de apoyar, por ejemplo el presidente de Francia asume los créditos, alquileres, impuestos y recibos de luz, agua gas. Además Macron anuncio un plan de 300,000 millones para evitar de quiebra de empresas.

¿Y el presidente?

No hay un mensaje de apoyo de ningún tipo por parte del gobierno federal, no con usar una imagen religiosa, o dejar a la suerte a un billete de dos dólares esto te va ayudar a que no te dé coronavirus o dejar a una segunda fase de contingencia, cuando haya los suficientes afectados por el virus para sacar un presupuesto destinado a proyectos consentidos, porque es obvio que ya el plan de presupuesto está desbordado.

¿Y el presidente?

He vistos desplegados de empresas avisando por la contingencia que estamos viviendo para avisar que por seguridad primeramente de sus empleados y al público que consume sus servicios están haciendo home office, esto no va a durar mucho sin el apoyo del gobierno federal, tiene que haber un apoyo al sector que precisamente es el que da el empleo y la estabilidad económica al país.

Va una recomendación humilde de mi parte ya vienen las calificadoras a dar su dictamen en crédito y confianza a Pemex, y Riesgo País, si no hacemos algo ya y cambiar la lectura de las cosas, estoy seguro que bajaremos de calificación de BBB- a bono basura y estaríamos hablando de un decrecimiento del PIB de -3 por ciento.

¿Y el presidente?........

En la siguiente columna hablaremos de cómo ganarle a la crisis.

