Carlos Peña: El éxito financiero, más sueños y menos suerte

Estimados lectores desde que nacemos nos educan con costumbres y creencias hasta que llega el día en que conocemos la sensación del miedo y de ahí la palabra riesgo, desde entonces tratamos de evitarlo y así hasta que con un golpe de suerte te saques la lotería, pero para eso la probabilidad es casi imposible que te toque a ti.

Si bien según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estamos en el último lugar entre los países que la conforman referente a la educación, en específico en la educación financiera estamos peor calificados. ¿Por qué estamos en esta situación? La mala calidad de educación que hay, donde el miedo impera en el populismo, como maestros que no quieren ser calificados, cuando hace décadas un maestro rural solicitaba irse a esos lugares sacrificando su calidad de vida, donde impartían no clases, sino cátedras de inspiración motivando a los alumnos a soñar para logar algún éxito.

Cuantas veces escuchaba en adultos en ese entonces que decían “estudia mucho para que seas alguien en la vida”, este pensamiento hoy por hoy no es suficiente para un éxito financiero, cuantos egresados de cualquier carrera que me digan tienen salarios muy bajos y con largas jornadas de trabajo, y lo más triste es pensar que su trabajo es seguro, cuando el salario es realmente un dinero prestado por la simple razón, de que hoy estas dentro pero mañana a lo mejor ya no, además que ese tiempo o jornada laboral tiempo que le podrías dedicar a tu familia o simplemente a ti.

Estoy convencido que el tiempo es algo que en la vida se debe apreciar y valorar, ¿Cuantos proyectos tienes sin ejecutar?.

Hace poco me topé con un amigo y recuerdo que me decía hace cinco años: “tengo un súper proyecto”, que a mí me pareció muy interesante e innovador y lo que me respondió recientemente es que aún no ejecutaba su proyecto, el me comentaba que le da miedo porque a un vecino le fue mal.

La vida no se “corta” por errores o fracasos al contrario el error te acerca al éxito pero siempre tienes que pasar por el miedo, logrando superarlo el riesgo será solo una estrategia para lograr tu proyecto y no necesitas dinero.

¿En verdad es riesgo ejecutar o intentar un negocio o proyecto donde puedas ganar más trabajando tres horas diarias? sí se puede.

Se pierde más en la vida por perder el tiempo para llegar a los 65 años y entonces te preguntes ¿y si lo hubiera intentado?.

Claro que el éxito va ligado a la preparación constante, invierte en conocimiento, prueba cosas diferentes, busca la incomodidad, el sentido de urgencia.

Les sugiero un ejercicio que utilizamos en PNL (Programación Neurolingüística) que es el enraizamiento, resulta ser muy efectivo para equilibrar energías para cuando sientas miedo o necesites de una extra energía.

Solo hay una vida y el tiempo es la única variable que no perdona y ya no se recupera y sobre todo si hay sueños cúmplelos, pero con todo y miedo, siempre va a valer la pena intentarlo.

SUEÑA Y EJECUTA

¡Hasta la próxima!

