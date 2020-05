Carlos Peña: El A, B y C de la estrategia de las inversiones patrimoniales en tiempos del Covid

Fuente: Cortesía

Estimados inversionistas en estos tiempos la asesoría patrimonial es sumamente importante para que no pierda valor su patrimonio por no usar la mejor estrategia inteligente en tiempos del Covid, es por eso que debe acercarse a un asesor certificado de preferible la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles) con figura 3 asesor en estrategias de inversión, si no tiene estas certificaciones sería un peligro en su patrimonio.

En una asesoría para un prospecto inversionista antes de poder dar algunas estrategias de rentabilidad se tiene que perfilar al inversionista, de acuerdo la regulación de la CNBV para llevar sanas prácticas de asesoría, el resultado del test de perfilamiento deriva en tres posibles resultados de acuerdo a su aversión al riesgo y son: conservador, moderado y avanzado.

A mayor riesgo sea el perfil mayor rendimiento, por ejemplo, el conservador puede tener hasta un 10 por ciento de riesgo, su rendimiento debe ser mayor a los instrumentos bancarios tradicionales, el moderado hasta un 30 por ciento de riesgo y su rendimiento debe ser mayor al perfil conservador y el avanzado son regularmente inversionistas con experiencia en instrumentos sofisticados y rendimiento esperado es arriba de dos dígitos.

Una buena asesoría dentro del test del inversionista en la evaluación se toma en cuenta las siguientes variables: 1) El objetivo del inversionista 2) Monto a invertir 3) Rentabilidad deseada 4) Aversión al riesgo 5) El Horizonte o plazo.

Los ciclos de las crisis son cada 10 años aproximadamente, en este momento estamos dentro de una, en este momento es cuando hay más oportunidades de invertir y hay muchas opciones como en el mercado de capitales, muchas acciones que están muy por abajo del valor máximo de mercado, negocios de oportunidad, bienes raíces a precios por debajo de su valor y en las crisis muchos pierden, pero muchos ganan.

Estimados lectores, la palabra riesgo ha sido mal interpretada en su definición, la palabra riesgo es la única manera de generar riqueza, pero va ligado a las creencias y costumbres en un país donde está en el último lugar la OCDE en el rubro de calidad de educación, y en la educación financiera peor aún, el riesgo en las inversiones va ligado a conocimiento, es decir a mayor conocimiento mayor riesgo, mayor rentabilidad.

Es muy importante antes que se desee invertir debe identificar y conocer que perfil es usted como inversionista, en términos de definición el conservador busca valora más la seguridad que la rentabilidad, el moderado: el equilibrio y la seguridad y el avanzado: inversiones de gran rendimiento, mayor tolerancia y capacidad del riesgo.

Todos tenemos un perfil, pero también cada persona tendrá sus variantes e inclusive en cada perfil, pero cada inversionista es diferente, con el tiempo así como un bebe que gatea, camina y luego corre, en los perfiles de inversionista puede pasar de conservador a moderado, y puede pasar a avanzado, pero con los años puede revertir por la edad del inversionista, como el tipo de calidad de vida, y pasar de avanzado a conservador.

Esto de las inversiones que llevan riesgo es parte de la vida y es algo que se tiene que trabajar, el riesgo no es malo, es una costumbre que debemos vivirla, va ligada al éxito, pero también a mitos, costumbres es cuestión de programación neurolingüística.

La única manera de generar riqueza es asumiendo riesgo, la vida hay que vivirla lo mejor posible y se llene de vivencias de lo contario no se vaya a preguntar a los 80 años ¿y si lo hubiera intentado?

