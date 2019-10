Carlos Peña: Disco de tres pistas en todas bailas

Fuente: cortesía

Estimados lectores, todo indica de una inminente desaceleración económica un primer trimestre negativo y el segundo con un minúsculo crecimiento y la tendencia indica que el resultado del PIB al cierre del año será un avance del cero por ciento. El panorama es complicado, pero no sólo para el país también, sino a nivel mundial.

Pareciera que en cada pista de baile son los mismos ritmos para bailar el mismo tango y no precisamente una del gran Gardel sino de la vida actual y real.

En estos días nos pusieron tres pistas de baile, la primera pista una caída en la mayoría de índices accionarios del mundo, la más afectada FTSE 100 (GB) Perdió en el valor de capitalización la Bolsa de Inglaterra, por la baja de 3.23 por ciento en el índice, los mercados Asiáticos con Nikkei -2.25 (Japón) -1.86 por ciento, el DAX de Alemania y el IPC con -1.66 por ciento iniciando el mes de octubre un Huracán mundial con perspectivas de bajo crecimiento y con fundamentales en pleno brote.

En la segunda pista, la venta de autos nuevos en México suma ocho caídas al hilo en este año, la mayor de ellas en septiembre, con el -12.1 por ciento con una caída anual de -7.6 por ciento, cayó la comercialización de forma acumulada de enero a septiembre al venderse 952,681 unidades registrando la más baja de marzo del 2018.

Una de las jugadas que en definitiva va a importar mucho sobre todo es la aprobación del T-MEC para sumar al plan del presupuesto del Gobierno federal, para apoyar al ya muy desgastado presupuesto, ya que ya entendieron que no hay certidumbre económica y lo comento porque en cualquier día puede pasar algo, alguna noticia, la situación Iraní, las Guerras Comerciales y hasta alguna idea del Trump que pudieran alterar los mercados.

La tercera pista la llaman la jugada maestra y se ha usado en épocas de recesión en décadas y va ligada a impuestos, algunos amigos analistas la llaman también la jugada secreta, la desaceleración económica ya afectó negativamente a la recaudación. Por eso la caída real del IVA y del ISR en el mes de agosto en -11.6 y -3.6 por ciento.

El análisis es muy sencillo, cuando se entrega el presupuesto para el siguiente año y se promete un crecimiento de 2 o 3 por ciento y si las variables no funcionan, ahí es donde se hecha andar la máquina para lograr un objetivo de crecimiento, temen maniobra de modificar, quitar o implementar estrategias y con esa “jugada de caballo con jaque” es como llegan a lograr algo, de entrada es una buena estrategia, lo malo es que va a inquietar a la masa contribuyente y al sector inversionista.

Recientemente se entregó ante el Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020. A ello se agregó una iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales, con el objetivo de aumentar la recaudación mediante el combate a la evasión fiscal y ajustes a las tasas de retención de impuestos y de IEPS. En términos generales es un presupuesto fiscalmente responsable y mantiene las finanzas públicas sanas.

El aumento a la tasa de retención de impuestos aplicable al capital del 1.04 por ciento al 1.45 por ciento, inhibe el ahorro. A final de cuentas, la gran mayoría de los contribuyentes cautivos no la pueden hacer deducible porque no hacen su declaración anual, y a quien más afecta la retención es al ahorrador de bajos ingresos, ya que se castiga mucho lo que no gasta.

Al final del baile de tres pistas, algo que he aprendido, me han tocado tres crisis económicas, aunque la situación se encuentre más complicada para tener un crecimiento, es cuando más oportunidades hay para aprovechar.

Todo se encarece a medida del flujo que no tengas, entonces ¿qué plan tienes para generar otro flujo o ingreso pasivo?

¡Hasta la próxima!

