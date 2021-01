Carlos Peña: ¿Cuál será la relación con México?

Fuente: Cortesía

Si podríamos definir cómo fue la relación de Trump con México lo definiría lo contrario a lo que hubo con los anteriores presidentes, es decir no hubo diplomacia, hubo soberbia en la maneras de negociar acuerdos e inclusive salirse de TPP de los Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, polarización, discriminación de la cual hasta el último día de su mandato prevaleció, disturbios sociales y afectando fundamentales por sus declaraciones en redes afectando incertidumbres a los mercados mundiales.

El discurso de transición que dio el presidente Joe Biden fue un discurso de respeto, apertura, unificación de ideas, unidad y su frase “Sin unidad no hay paz” dando pie a bajar la polarización que imperó en el país más poderoso del mundo.

Pero ¿Cuál será la relación con México? Primero definamos qué tan importante es nuestra relación con Estados Unidos y lo dividiremos en dos puntos: Lo Económico y la Inmigración.

En lo Económico es nuestro principal socio, el 70 por ciento de las exportaciones son a Estados Unidos, pero también México es el principal importador para Estados Unidos, si algo “salvó” al paquete de económico para el 2021 fueron precisamente las Remesas con 40 Mil millones de dólares.

Biden ha manifestado su interés de realizar en los primeros 100 días una mayor ampliación de acuerdos comerciales y lo único que ha visto diferencias en el T-MEC es en la implementación laboral.

Y la parte de inmigración o social, como lo dijo Biden en su discurso “Sin Unidad no hay Paz”, mandó cancelar el muro de la frontera y suspender la deportaciones por 100 días y vacunar a los 300 millones de habitantes de su país en tres meses.

Replanteamos la pregunta: ¿Cuál será la relación con México? Por ¿Cuál será la relación México con Estados Unidos?.

Mientras seguimos con un país polarizado donde no hay libertad de expresión, donde invertimos en Pemex cuando el futuro es eléctrico, invertimos en un Tren Maya cuando no habrá turismo y en un aeropuerto donde cuando llueve se inunda.

¿Qué es lo que viene en el futuro? Mucho más dependencia a un solo país, porque si antes y hoy es muy importante nuestra relación con Estados Unidos en el futuro será una mayor dependencia.

Me parece que la “pelotita” de cómo nos puede ir con el actual presidente Biden está en nuestro país, que nuestros gobernantes tengan la inteligencia, sabiduría de manejar las cosas y me preocupa ya que tenemos al frente encargados que no tienen experiencia en áreas específicas de suma importancia medular y nos puedan llevar a caminos no deseados de no progreso y desarrollo.

