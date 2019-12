Carlos Peña: Al alza el e-Commerce, en agonía tiendas físicas

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, el e-Commerce no deja de escalar posiciones y ya se ha convertido en el método de compra preferido por los consumidores, especialmente para las generaciones más jóvenes, todo indica que el futuro llegó y el que quiere triunfar en el comercio o negocios si no entra al e-Commerce esta en agonía, los datos duros indican que en los últimos cinco años el crecimiento en las ventas en línea están en tendencia alcista del 35 por ciento por año, esto quiere decir que no hay opciones de emprender un negocio o simplemente reinventa tu negocio para subsistir y seguir creciendo.

Actualmente hay muchos ejemplos de e-commerce al comprar la despensa, comprar algún aparato digital, cámaras de fotografía, Ipad, algún mueble entre lo basto de productos cuyas compras son nacionales o internacionales con tan solo un botón.

Entre los beneficios del e-Commerce es que puedes comprar más barato ya que la venta es directa sin intermediarios y el costo de almacenaje es cero, ya que de la fábrica va directo al consumidor final, con tiempos de entrega más rápida dando eficiencia al servicio de entrega.

Además del nulo crecimiento del país, que por cierto es de cero por ciento del PIB, donde la inercia de la economía es un estancamiento, las ventas se frenan por la falta de flujo en el mercado, complicando a las tiendas físicas poder sobrevivir. Actualmente en el 2019 el reporte del Inegi es que están decayendo las tiendas físicas, mucho derivado de la situación económica y a la eficiencia de las ventas en línea o ventas e-Commerce.

Cada vez más las personas no sólo los millennials, sino también personas de generaciones x, z, y baby bommers, utilizan los medios tecnológicos como son los apps del navegador móvil, para poder consumir y solicitar algún producto o servicio. Actualmente en México más del 50 por ciento de las personas tienen celulares inteligentes, pero en cinco años habrá más de 100 millones de celulares, y ahí no acaba la cosa, en ese mismo periodo de tiempo todos tendrán internet y muy probablemente será gratis, imagínese, esto sería el holocausto de las tiendas físicas.

Una de las tendencias de e-Commerce en 2020, será también la Inteligencia Artificial (IA). Por un lado, los algoritmos utilizados permiten que un sistema controlado por un ordenador sea capaz de adaptar sus análisis y los comportamientos que correspondan obtenidos a partir de una base de datos o de sensores. Gracias a la IA podrán llegar a prospectos de mercado, lo que ya existe.

Además, si complementan con los chatbots, servirán también de ayudantes de compra que guiarán al cliente durante todo el proceso.

Sin duda, la vida cambió como la economía, la forma de hacer negocio con las generaciones más sofisticadas, ahora hay vendedores digitales para un mundo de consumidores digitales.

Poner una tienda de algo será como un lugar donde se ofrezcan antigüedades y me parece que tampoco existirán y estarán en tiendas digitales.

Si va a poner un negocio, comercializar un producto o servicio sin duda mande hacer un apps específico de acuerdo a las características para que logre ventas excepcionales.

¡Hasta la próxima!

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.