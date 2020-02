Carlos Peña: El avión presidencial de lujo

Fuente: Cortesía

“No es el más fuerte, ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta a los cambios”.- Charles Darwin

¿Ya modificó su cochera por hangar?

Estimados amigos ya no sé si es serio o no, y me refiero al Sorteo de la Lotería Nacional ahora dedicado a “la venta” del Avión Presidencial, el día de hoy en la mañanera AMLO anuncia que siempre si va, pero sin dar al ganador del sorteo el avión, parece un juego de palabras pero si y no lo es. ¿Me explico?

Tan polémico caso del despilfarro del gobierno de Felipe Calderón, así lo describe AMLO, lo cierto es que estuvo alrededor de tres meses para su venta en Estados Unidos y no se vendió porque la evaluación que tienen de acuerdo a la ONU es de 150 millones de dólares (mdd) y el costo en vía arrendamiento a Banobras de 215 mdd, que por cierto muy extraño el diferencial con gran ganancia, por ende aún no hay un interesado que pague lo que pide nuestro presidente.

Lo que estamos viviendo en la actualidad es algo inédito y el modificar leyes se ha vuelto muy sencillo, lo comento porque la creación de la Lotería Nacional es para beneficencia pública, para apoyar a fundaciones, organización para apoyar a los más necesitados, ahora ante una aparente estrategia desesperada de sacar adelante la venta, aunque pareciera una cortina de humo rifar el avión sin darlo, de un bien que ya es del pueblo y verlo como “negocio”, ya que saldrán a la venta seis millones de boletos a 500 pesos cada uno, se recaudaría tres mil millones de pesos (mdp) de los cuales se repartirá a los ganadores 10 premios de 20 mdp que suman una distribución de dos mil mdp y que cree…. Siiiiii hay utilidad de un mil mdp, de los cuales entran a las arcas de gobierno federal para sumar al presupuesto de gastos.

¿Y el avión? Como lo comenté se rifará, pero no se entregará, estará al resguardo del ejercito mexicano por dos años hasta que se venda.

Estimados Lectores y ¿dónde quedó la consulta que se iba a ser en todos los proyectos que hubiera en la toma de decisiones en el país?.

La verdad de las cosas, el caso del avión presidencial pareciera una cortina de humo en un momento donde los resultados económicos del país son malos.

El último trimestre del 2019 reporta el INEGI una caída del PIB con un retroceso del 0.1 por ciento dando un resultado de estancamiento económico del país, es decir no hay crecimiento, y pone en riesgo las variables del empleo.

La verdad mi pregunta es ¿se podrán vender seis millones de boletos para la rifa del avión presidencial? ¿Si cuando una persona compra un cachito de 20 pesos para ver suerte y le pueda cambiar la vida?

Considero que ya hay que dar resultados y dejar de echar culpas del pasado y señalar compras lujosas de gobiernos anteriores, mejor demostrar su capacidad de mejorar el PIB y apoyar e incentivar a inversionistas, ellos si están dispuestos asumir riesgo para un México mejor.

