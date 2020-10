Carecen las Pymes de representatividad: ANEI

La pérdida de impacto y la poca influencia que los organismos empresariales actuales tienen ante el gobierno federal, se debe a la falta de representatividad que estos tienen de las pequeñas y medianas empresas, consideró Fernando Turner Dávila, presidente fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI).

“La mayoría de los empresarios de este país no son los grandes, son los medianos y pequeños y, esos no están adecuadamente representados en las cúpulas, ni en las regiones locales como en Monterrey, ni a nivel federal”, dijo Turner.

Agregó que, “por esa falta de representatividad, el gobierno no les hace mucho caso y si somos claros, nunca les han hecho. Los gobiernos pasados eran más políticamente correctos, pero en el fondo hicieron la política económica, social y política que ellos quisieron, sin tener una verdadera influencia del sector privado”, consideró.

El también empresario del sector automotriz y de alimentos señaló que en épocas anteriores la política económica era más aceptada por las grandes empresas, pero no necesariamente, era la mejor para el país y “la prueba está en que los resultados de la política económica no fueron buenos, el crecimiento fue poco, el empleo generado fue insuficiente y la pobreza aumentó”.

Turner, ex secretario de Desarrollo Económico en la actual administración de Nuevo León, dijo que las cámaras y organismos deben de adecuarse a los tiempos actuales y ser más incluyentes.

“Hasta ahorita no han podido quitarse la imagen de que representan exclusivamente a empresas muy grandes y hay intereses muy específicos y, mientras eso pase este gobierno y ningún otro les va a hacer mucho caso (…) por no querer abrirse al diálogo claro y franco con las empresas y empresarios, que no son los grandotes, pierden impacto e influencia ante el gobierno federal que, de alguna manera u otra, sigue siendo monolítico”.

Turner se pronunció a favor de que las cúpulas propicien el desarrollo de organismos como la ANEI, “no combatirlas o verlas mal, que tenemos un punto de vista diferente, no es que sea contrario es complementario”, principalmente en la época actual donde el gobierno federal ve a ese sector económico como adversario.

“Ahorita desafortunadamente la actitud, el trato del gobierno federal es poco amigable en general con el sector privado y más con las empresas grandes que el gobierno observa como parte de la problemática económica, los acusan de que no pagan impuestos suficientes, representan intereses contrarios a la filosofía actual, que alientan la oposición a las políticas del gobierno federal (…) eso le hace mucho daño al país”, opinó.

Señaló que aún en un ambiente de polarización, como el actual, se requiere la inversión de los sectores productivos de todos los tamaños a fin de que el país crezca y se genere el empleo, de lo contrario, los problemas se van a acumular.

Esa misma polarización del gobierno ha ocasionado la desesperación de cierta parte de la población, que se ha organizado para crear movimientos políticos como Frente Nacional Ciudadano (Frena).

“Creo que está inscrito en esa polarización política que se ha creado y que desgraciadamente se alimenta en forma diaria. No creo que sea una buena salida para el país, no es el camino; aunque se entiende que la desesperación de la gente es mucha y, no hay una política de inclusión en el discurso del gobierno, sino más bien de polarización, de arroparse más entre su gente y despreciar a los que piensan diferente y la consecuencia, son las manifestaciones de Frena”, subrayó