Capex de FEMSA se enfocaría en tiendas Oxxo

FEMSA estaría apostándole a una expansión orgánica en su división comercial, principalmente al crecimiento de su cadena Oxxo en México, señalaron analistas del sector.

Lo anterior, luego de que la empresa, a través de su presidente de Consejo, José Antonio Fernández, anunciara la inversión, en México, de 61 mil millones de pesos (unos tres mil millones de dólares) para el periodo 2019-2021.

Alejandra Marcos, analista de Intercam consideró gran parte de los recursos se los llevaría la expansión de Oxxo, seguido de la división de farmacias y combustibles.

Consideró que el monto de los recursos anunciados, es similar a lo que ha estado invirtiendo la compañía en los últimos tres años.

“No es nada diferente a lo que hemos visto en los últimos tres años de lo que ha invertido Femsa que es de alrededor de mil millones de dólares”.

“Si bien, no dijeron en que sectores, me parecería que la gran mayoría va a ser a las tiendas de conveniencia Oxxo en donde todavía ellos siguen viendo un potencial de crecimiento importante, van a seguir poniendo tiendas, van a seguir expandiendo ese negocio y parece que ahí abarcaría uno de los principales destinos de los recursos, y el segundo en importancia tendría que ser, el tema de la farmacéutica; y ahí me parece que es únicamente con respecto a las posibles mejoras en la cadena de farmacias, y la última en términos que menos capital necesita es combustible”, destacó.

José Antonio Cebeira González, analista de Actinver señaló que el monto está en línea con las expectativas de Capex para México.

“Creemos que existe un alto potencial en la marca Oxxo principalmente en tiendas para ciudades fuera de Ciudad de México, Estado de México y Monterrey. Todo dependerá de la fortaleza del consumidor en los próximos años, sumado a la mejora del poder adquisitivo de los mexicanos”, previó el especialista bursátil.