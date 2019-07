Candil de la calle, oscuridad de su casa

Fuente: Cortesía

En Nuevo León tenemos una estrategia intersectorial llamada "Hambre Cero", y es fundamental porque tiene el propósito de procurar una adecuada alimentación a los niños, lo que permite el desenvolvimiento neuronal de los menores. En 2018, nuestro estado mostró resultados favorables en cuanto al crecimiento económico. Al tercer trimestre del año 2018 tuvimos un crecimiento de 4.3 por ciento. La misma cifra, pero a nivel país fue de 2.5 por ciento.

En materia de empleo, la tasa de desocupación como porcentaje de la población económicamente activa fue de 3.3 por ciento en diciembre de 2018. Este resultado representó una disminución de 0.2 puntos porcentuales con respecto al mismo período de 2017 y el noveno año consecutivo con un descenso en la tasa. En términos macroeconómicos esto significa que en Nuevo León tenemos pleno empleo.

Este resultado ha sido posible gracias a la generación de nuevos empleos formales en la entidad, que al cierre de 2018 sumaron un total de 55 mil 132 durante todo ese año, alcanzando un millón 608 mil 226 de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cifra representa el 8 por ciento del total de trabajadores registrados en dicha institución a nivel nacional. Estos datos fueron tomados del Reporte 2017-2018 del Consejo Nuevo León.

Conclusión: Estamos bien, a pesar del gobierno estatal y sus decisiones erráticas en políticas y economía, léase como ejemplo el caso de los Ubers, y a pesar de la recesión económica generada por el gobierno de AMLO, seguimos bien.

A todo esto, tendremos que agregarle un factor más que nos afectará en lo que resta del año y el año subsiguiente: la migración de extranjeros que ya está impactando en nuestra ciudad y las deportaciones masivas que nos amenazan por órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La migración ya nos rebasó, los refugios están llenos y sigue llegando gente, como dice el corrido del Moro de Cumpas “llegó gente de onde quiera”.

Mientras degustaba un sushi, este pasado fin de semana, le pregunté a la mesera: ¿Usted no es de aquí, verdad? Dijo No; ¿Usted es de Centroamérica? Dijo No, soy de Venezuela; ¿Usted es ilegal, verdad? Dijo Si, pero ya estoy arreglando en migración.

No le creí, pero quién soy yo para juzgar a una persona necesitada, y pensé en toda estas personas que apelan a nuestra generosidad para asentarse en un país como el nuestro.

No es la primera vez que tomamos hijos de otras tierras para acogerlos en nuestro terruño. Lo hicimos cuando el descalabro español y cuando el descalabro chileno. Nos abordaron miles de hombres libres, hombres creyentes en el emprendimiento y la libre empresa. Unos huyendo de Franco y otros de Pinochet.

Esta vez no es así. No son hombres libres, no son creyentes, son hombres, seres humanos, que huyen de su patria por la pobreza, la hambruna y el hostigamiento de gobiernos totalitarios. No son hombres educados, son acarreados y expulsados por la fuerza.

Nuevo León puede sufrir, con esto, un desbalance en su economía, lo mismo que en las oportunidades de empleo para nuestros propios vástagos que salen a montones de nuestras universidades, públicas o privadas.

Ahora, estas personas que ya están aquí, no apelan a nuestra inteligencia, apelan a nuestro ego. Apelan a nuestra necesidad de sentirnos generosos, ayudadores, cristianos. En suma apelan a nuestro ego que nos hace sentir con la obligación de ayudar para justificar nuestra opulencia o soberbia.

Amigo lector, no lo crea. No es verdad, no somos más que ellos, es un engaño de la mente. Aceptemos mejor lo que somos y cómo somos, y busquemos cómo nos organizamos para regresarlos a su país. Es un problema social pero no lo podemos resolver, su gobierno, sus autoridades, tienen la obligación de apoyarlos, no nosotros.

Nosotros tenemos que EXIGIRLE al Bronco y a AMLO que nos resuelva nuestros problemas porque para eso les pagamos, no para que resuelvan los problemas de otros países. Ya saben: “Candil de la calle, oscuridad en su casa”.

Ellos tienen tareas que resolver, no dejemos que se hagan los que la virgen les habla. Vialidad, seguridad, áreas verdes, transporte, leyes que garanticen la inversión. Pónganse a jalar.

