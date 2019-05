Califica AHMSA detención de Ancira como acto perverso de arbitrariedad

SALTILLO, Coahuila.- La empresa siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) calificó este miércoles la detención del presidente de su Consejo de Administración, Alonso Ancira, como un acto perverso de arbitrariedad que violenta el debido proceso.

“Arbitrario con violación del debido proceso. Es extraño, coincide con tiempos políticos; es una cosa muy turbia, que hasta se puede calificar de perversa”, señaló Francisco Orduña, portavoz de la empresa en rueda de prensa.

A más de 24 horas de la detención de Ancira, el área de comunicación social de la siderúrgica aseguró que el departamento jurídico no tiene aún una notificación oficial de la investigación que llevan las autoridades federales.

”No tenemos la menor idea, porque no tenemos ninguna comunicación oficial, nos hemos enterado por la prensa o por comunicados de prensa que sacó la Secretaría de Hacienda”, indicó.

Orduña detalló que la defensa legal de Ancira consideró endeble la acusación que pesa sobre el empresario y que está basada en suposiciones, por lo que ven con facilidad revocarla.

La vocería de AHMSA declinó adelantar si una vez liberado el presidente del Consejo de Administración actuarán de manera legal contra la federación por la mala imagen que se ha creado sobre la siderúrgica y descartó que por estos hechos la empresa esté en la necesidad de hacer cambios en la directiva.

“No es necesario, sigue siendo el presidente del Consejo el licenciado Ancira; el Consejo sesiona cada tres meses, hay un director general y hay un cuerpo de directores que sabemos lo que tenemos que hacer”, agregó.

De acuerdo a la empresa, Ancira no huía del país, se encontraba en España cumpliendo compromisos familiares, como lo hizo en Nueva York, previo a su detención.

Respecto de la liga que se hizo AHMSA-Obedrech, Orduña negó que hayan existido transferencias financieras entre la siderúrgica o Alonso Ancira, hacia Emilio Lozoya.

“Altos Hornos de México nunca tuvo una relación con Odebrech, de ningún tipo. Se ofrecían los de Odebrech. Ellos vinieron aquí a ofrecernos servicios y les dijimos que no. No hay ninguna transferencia de la empresa a cuentas del señor Lozoya, ni del licenciado Ancira a cuentas del señor Lozoya, eso es falso, no las hay”, destacó.

Para este jueves, al menos 20 mil trabajadores de las plantas 1 y 2 de Altos Hornos de México anunciaron una marcha en apoyo a su directivo Alonso Ancira y en exigencia al gobierno federal para que garantice la estabilidad laboral de la región centro del estado.