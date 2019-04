Buscarán apoyo de FEMSA para ecoparque en Tamaulipas

TAMPICO, Tamps.- La Secretaria de Turismo de Tamaulipas presentó ante empresarios de Tampico los proyectos que se tienen en puerta en materia de turismo, uno de ellos es el parque ecológico de la Laguna del Carpintero, en donde pretende hacer un recinto ferial e invitarán a FEMSA para que participe.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo estatal, señaló que buscarán el apoyo de FEMSA para la realización de ese parque.

“Creo que se retomará la conversación con ellos (FEMSA), tienen muchas ganas de apoyar en este proyecto, creo que una vez que entremos a esa etapa serán invitados”, detalló.

Agregó que buscan la posibilidad de volver a trabajar, ya que hay interés de parte de FEMSA.

“Es lo que entiendo, no me he sentado con ellos, en el momento en que llegamos a esa etapa de la definición del ecoparque, claro que los vamos a invitar a la mesa”, indicó.

Destacó que el ecoparque tendría una parte de mantenimiento de parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para mantenerlo sustentable.

“Es básicamente la rehabilitación del mangle y de flora endémica que permita mantener esa vida”.

Aclaró que hubo demandas de ciudadanos contra el proyecto del parque ecológico por tala de mangle, las cuales fueron solventadas.

Destacó que se está trabajando en los permisos, en el proyecto físico de forma simultánea con el proyecto ejecutivo, calculan que en 4 o 5 meses estarán listos para presentarlo.

El recinto ferial se ubicará en la parte que está a un lado del centro de convenciones, que solamente se utiliza por 15 días al año al convertirse en la feria de Tampico.

“La intención es rehabilitar todo el espacio y convertirlo en un parque, que se pueda hacer ejercicio, convivir con la familia, tener un foro al aire libre para eventos culturales”, dijo.