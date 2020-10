Buscan autoridades de Laredo, Tx reapertura terrestre de puentes internacionales

Ciudad de México, Octubre 7.- Ante el cierre de puentes internacionales desde marzo en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos (EU) de Laredo, Texas, que ha afectado la economía regional, funcionarios de Laredo Texas que viajaron en el vuelo inaugural de Laredo, Texas por Aeromar a Ciudad de México (CDMX) el pasado lunes 5 de octubre, cerraron exitosamente una importante agenda que incluyó reuniones con el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otras importantes actividades.

El objetivo de estas sesiones tiene como finalidad lograr en breve la reapertura terrestre de los puentes para buscar revertir el impacto económico adverso que ha sufrido hasta ahora la economía regional fronteriza entre ambos países.

“El vuelo de la empresa Aeromar no solo fue la culminación de esfuerzos de autoridades de Laredo, Texas, sino que tiene gran trascendencia en medio de la pandemia que ha mantenido cerrado el tráfico turístico terrestre con México como actividad no esencial; sin embargo la entrada de visitantes a EU está permitida vía aérea, y esto es trato discriminador para quien no puede pagar un boleto de avión”, destacó el legislador texano Henry Cuellar.

Por lo anterior y ante el escenario que afecta la economía, no solamente de Laredo sino de toda la región fronteriza entre México y EU, el Alcalde de Laredo, Texas Pete Sáenz, dijo que “está la tarea de sensibilizar a autoridades de México de la importancia de la reactivación económica terrestre y por ello nos reunimos con oficiales- de México-.

“Entendemos que las autoridades de México avisaron que tienen una escala –semáforo- que indicará esta posibilidad, pero deseamos informarles y tratar concientizarlos de que se abran los puentes de Laredo lo más pronto posible, las reuniones han sido concretadas por intervención del legislador Henry Cuellar a quien le agradecemos su apoyo”.

La comitiva de Laredo, Texas, integrada por 32 funcionarios del gobierno local, estatal y representantes del sector privado, llegó a la CDMX donde fue recibida por Danilo Correa, director general de Aeromar para posteriormente tener una reunión con el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay.

“El vuelo se trata de la perfecta combinación de esfuerzos por ambas partes y con ello el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, económicas, políticas, sociales y culturales”, dijo Correa.

De igual manera, Mackinlay recibió a la comitiva laredenses a nombre de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, destacando que esta localidad es el corazón de los negocios del país donde se concentran 500 de las empresas más importantes del país.

“Es sumamente importante esta conexión aérea a través de Aeromar entre Laredo y la CDMX, ya que Laredo es un puerto terrestre e industrial clave para el comercio entre México y EU”, dijo Mackinlay.

Como parte de las actividades que la comitiva de Laredo, Texas realizó durante su viaje a la CDMX tras la inauguración del vuelo directo, en el Senado de la Republica se llevó a cabo una reunión de sensibilización y asimismo la Ciudad de Laredo recibió un reconocimiento por su labor y el trato digno que reciben los migrantes mexicanos en la ciudad fronteriza.

El Senador por el estado de Zacatecas, José Narro Céspedes, en compañía de su homóloga, Bertha Caraveo Camarena, del estado de Chihuahua presentaron un reconocimiento al alcalde de Laredo, Texas, Pete Sáenz, al regente Robert Eads y a los regidores Vidal Rodríguez y Marte Martínez en las puertas de la Cámara de Senadores.

“Laredo es el puerto terrestre número uno, y eso nos da presencia y la oportunidad de ayudar, especialmente a las caravanas y todo tipo de mexicano y familias que llegan a nuestro municipio. Siempre que vengo a la CDMX me siento en casa y así quiero que ustedes se sientan en Laredo, Texas. Hacemos todo lo posible por servirles y atenderlos”, concluyó el alcalde Saenz.