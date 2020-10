Busca Nuevo León nuevas estrategias para mantener economía activa y evitar rebrotes de Covid-19

Realizar cierres por empresa o negocio que no cumpla con los protocolos y no hacerlo por sectores y, otorgar concesiones a aquellas responsables, son algunas de las estrategias que la Secretaría de Economía de Nuevo León estaría implementando, para que el sector productivo no se detenga y evitar los rebrotes de Covid-19.

Roberto Russildi, titular de la dependencia, dijo que esto requerirá de la participación de la ciudadanía para que ésta, pueda seguir llevando el sustento a su familia y conserve su empleo.

En una reunión virtual que el funcionario sostuvo con representantes de los sectores productivos, cámaras empresariales, organismos sindicales y clústeres, propuso desarrollar de manera conjunta diversas estrategias que ayuden a cumplir el objetivo.

“No queremos regresar a que tengamos la necesidad de tener que preparar nuevamente restricciones, por lo que, les hago la propuesta de que generemos estrategias y juntos ejecutemos acciones que renueven el impulso para aplicar medidas tendientes a prevenir rebrotes”.

Dijo que el llamado es a salir a trabajar, llevar una vida familiar, social y de esparcimiento con responsabilidad de acuerdo con la condición que actualmente se vive.

“Debemos usar nuestra inteligencia y hacer nuestro mejor esfuerzo para buscar que los rebrotes en Nuevo León no sucedan, que siempre nuestro sistema hospitalario sea suficiente para atender a los enfermos y cuidar de ellos”.

Añadió que “hoy, la gente le tiene más miedo a no poder llevar el sustento a su familia que a enfermarse o incluso morir”.

Una de las grandes ventajas que el país tiene, dijo, es que puede ver lo que está sucediendo con los rebrotes en Europa y, adelantarse a las medidas para evitarlo.

Russildi Montellano pidió a los representantes de la iniciativa privada, la conformación de hasta tres grupos de trabajo donde se consoliden las ideas, planes y acciones que se convertirán en las estrategias a llevar a cabo.

De manera preliminar, las concesiones se darían a las empresas responsables privilegiando la continuidad de sus actividades.

Estas deberán cumplir con la regulación del IMSS y los protocoles estatales, contar con estrategias de movilidad como el trabajo en casa, transporte privado, horarios extendidos o escalonados, entre otros requerimientos.

Previó que en las siguientes semanas ya puedan presentarse conclusiones definitivas.