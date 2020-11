Busca ENLACE+ impulsar a emprendedores

Ramiro Lozano, presidente de ENLACE+ Capítulo Monterrey que apoya con la guía y experiencia de una red de más de 395 consejeros y mentores activos a nivel nacional que buscan convertir a las empresas en un referente de éxito en México, hizo un llamado a los emprendedores a que se unan a la mentorías y vinculaciones de este organismo para fomentar el desarrollo social y económico del país.

“Ante la contingencia sanitaria de los últimos meses, ENLACE+ ha enfocado esfuerzos en ayudar a las empresas a sortear los efectos económicos derivados de la situación. Se prevé que en los próximos meses el contexto continúe demandando la necesidad de brindar todo el apoyo requerido a los emprendedores para enfrentar la crisis”, comentó el también Co presidente del Grupo Forem.

“Creemos firmemente que ayudar a construir casos de éxito permite el desarrollo de empleos, mejorar la calidad de vida y hace más competitivo a nuestro país. Con 11 sedes y el respaldo del Tec de Monterrey, hemos apoyado a más de 375 empresas en México con nuestro programa de profesionalización a través de consejos consultivos de empresarios líderes”, djio el empresario regiomontano, Ramiro Lozano.

Detalló que ENLACE+ impulsa a empresas mexicanas otorgando becas del 100% para integrarse a su programa de profesionalización con el respaldo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con duración de dos años y medio.

A través de sus canales de comunicación, ENLACE+ estará dando a conocer mayores detalles de las convocatorias en las que buscará a la siguiente generación de empresas con el mayor potencial de generar un impacto positivo en México.

Comentó también que el perfil de empresas apoyadas son aquellas que reporten ventas anuales entre cinco y 100 millones de pesos y las empresas sociales pueden aplicar con un mínimo de ventas anuales de dos millones de pesos y que cuenten con un modelo de negocio ya definido y al menos dos años de operación.

Señaló que el objetivo de la profesionalización en ENLACE+ es hacer la transición de emprendedores a empresarios; dar mayor estructura a los procesos de la empresa; tener una perspectiva más estratégica y no sólo operativa y generar hábitos de negocios para una toma de decisiones estructurada.

La organización ENLACE+ cuenta con, 395 consejeros y mentores; 75 empresas activas en el programa; 142 graduadas; 11 sedes: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Toluca, Querétaro, Culiacán, León, Irapuato y Cuernavaca; 10 consejos locales; 14 alianzas estratégicas en temas de legal, financiamiento, sistemas tecnológicos; más de 97 organismos aceleradoras, cámaras, gobiernos locales y otros.

ENLACE+ cuenta en Monterrey con, 124 consejeros y mentores, 25 empresas activas en el programa. Empresas apoyadas en Monterrey, Sociedad Mexicana de Parrilleros, Bolsa Rosa, PROMagazine, Lulo Gelato, The Food Box, Jelp, Blooders y a nivel nacional, Abeja Reyna, DisruptivoTV, Piñata2Go, Someone Somewhere.