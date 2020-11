Busca ANEI impulsar Pymes nacionales

La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) propuso la creación en México de un Small Business Administration para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, afirmó Fernando Turner Dávila.

Durante el foro “La nueva economía y el futuro de las Pymes Latinoamericanas”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el presidente fundador de la ANEI, explicó que en la economía de México no va a crecer sino se apoya a las Pymes para que puedan prosperar, ya que son las que más empleos generan.

“Hay que escuchar a los pequeños y medianos empresarios y por lo tanto es una idea de la ANEI, proponer la creación de los Small Business Administration, ya lo hemos propuesto y desafortunadamente lo que hemos visto es pasar funcionarios por los institutos burocratizados que gastan dinero y nunca atienden las necesidades de las Pymes y creo que nos está pasando otra vez ahora al menos en México”, manifestó.

Por lo que, agregó que la solución es adoptar un modelo similar al Small Business Administration de Estados Unidos, a través del cual se otorga apoyo financiero a las Pymes, capacitación y defensa.

“La sugerencia que hice de implantar el sistema de modelos de Small Business Administration en nuestros países, es algo sencillo. Esto es evidente, nuestra empresa empezó con 500 metros cuadrados, ahora tenemos plantas en 10 países del mundo, operamos en países muy diversos, en todos, absolutamente en todos, hay un sistema eficiente de apoyo a las pequeñas y medianas empresas”, expresó. Añadió “me da la impresión de que seguimos inventando el hilo negro, ya está inventado, lo que hace falta es aplicarlo, no estar haciendo análisis de que se requiere, lo que se requiere está claro, cómo resolverlo también está claro”.

Lamentablemente en México no hay financiamiento para las Pymes, con una banca casi en su totalidad extranjera que no presta, que no arriesga y el financiamiento del Gobierno es inexistente.

Recordó que hace muchos años Nafinsa era un elemento de apoyo a las Pymes y actualmente ya ni existe; la simplificación es nula sólo existe en la mente del Gobierno y de los legisladores.

“Tienen las mismas regulaciones las empresas pequeñas que las grandes. Y en temas de tecnología, una de las grandes tragedias que está sucediendo, es el cambio de actitud del Conacyt, como esta es mejor desaparecer el Conacyt, simple sencillamente ya no tiene las funciones para las cuales fue creada”, puntualizó.