´Bronco’ no cede y va por camiones

Por considerar que los empresarios camioneros no cumplen con su trabajo, el gobernador Jaime Rodríguez se dijo firme en su decisión en relación a que el Estado asuma el control total del transporte público.

Rodríguez indicó que con o sin el consentimiento de los empresarios, el Estado controlará las rutas urbanas, e impulsará la creación del Fideicomiso Concentrador a fin de transparentar los ingresos por medio del pasaje.

“Yo no les voy a preguntar su opinión, ellos no son dueños de las concesiones, hoy el Estado asumirá las responsabilidades del conteo completo, quieran o no los empresarios. Es una concesión que el Estado les otorgó y se las puede quitar en cualquier momento”, dijo.

“Cuando un empresario me demuestre que cumple con las reglas que dice la concesión, nosotros encantados de dejárselas, pero hoy tenemos un problema de falta de camiones”.

Rodríguez indicó que el usuario de las rutas camioneras ya no confían en el sistema de cobro denominado Tarjeta Feria, por lo que el Estado asumirá el control del transporte público.

“El usuario no le tiene confianza a la Tarjeta Feria porque dicen ¡Oye de repente me rebajan de más! Sabían ustedes que no se había hecho un reglamento porque se oponían ellos, hoy el Estado asumirá la responsabilidad del control completo, quieran o no los empresarios, es una concesión que el Estado les dio y el Estado se las puede quitar en cualquier momento”, comentó.

Cabe destacar que el gobernador desmintió que durante la mañana de ayer se diera la renuncia de Jorge Longoria a la Agencia Estatal del Transporte.

El Mandatario estatal destacó que dicho rumor fue “puro invento”.