Bajarían homicidios con la regulación de drogas

Después de que este año será el más violento en México, donde se registrarán alrededor de dos millones de delitos y 30 mil homicidios dolosos, Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, señaló que un factor que disminuiría este delito sería la legalización de las drogas.

Comentó que en términos generales en algunas entidades se están haciendo bien las cosas en el rubro de inseguridad, como en Nuevo León y Tamaulipas, sin embargo, el delito de alto impacto que es el de homicidios se mantiene al alza.

“El gran problema que tenemos a nivel nacional es que el gobierno federal no ha querido resolver el tema de fondo, para resolverlo solamente hay que hacer una cosa: regular las drogas, mientras no se regulen esto no va a bajar”.

Explicó que al regularse las drogas, se les cae el negocio a los grupos delictivos, y se les quita el dinero y sobre todo el incentivo a pelearse.

Respecto a Nuevo León, dijo que la entidad cierra con un alza de 22 por ciento en homicidios en el año, por lo que consideró que fue un mal año para el estado, derivado por estas disputas.

“Pero esta situación no nos afectó, de hecho en el resto de los ilícitos Nuevo León aparece muy bien. Se compara muy bien contra el resto del país y contra si mismo, el secuestro es bajo, el robo de vehículo es muy bajo, al igual que el robo a casa y transeúntes”, dijo.