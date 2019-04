¿Bajará tasas Banxico pronto? Probablemente no

Fuente: Cortesía

Las últimas encuestas del sector privado señalan que los especialistas sugieren que Banxico podría recortar la tasa de interés objetivo durante 2019.

Lo anterior se sustenta de varios factores. El primero, que la inflación comenzó un proceso de desaceleración a inicios del año llegando a ubicarse dentro del rango de tolerancia en los primeros tres meses del año (en la primera quincena de abril ya rompió la barrera de cuatro por ciento de nuevo).

Segundo, porque la Reserva Federal en los Estados Unidos ya adoptó una postura más “dovish”, es decir, que es probable que no continúe con el ciclo de alza de tasas durante el año. De hecho, la última minuta sugiere que la mayoría de los miembros de la junta de gobierno indican que no habrá aumento de tasa en el año. Así, el peso no estará presionado ante el dólar por el diferencial de tasas entre ambos países. El tercer factor es la desaceleración económica nacional. Lo anterior podría desalentar el escalamiento de los precios al consumidor.

Aún así, creo que Banxico no recortará tasas este año y las mantendrá inalteradas. Explico por qué. Primero, porque la inflación en la primera quincena de abril ya rompió la barrera de tolerancia de Banxico posicionándose en 4.38 por ciento. No solo eso, sino que la inflación subyacente (que llevaba varios meses en alrededor de 3.5 por ciento) ya se incrementó a 3.94 por ciento.

Lo anterior debiera causar preocupación a la autoridad monetaria. Los incrementos salariales por encima del nivel de productividad, las disrupciones en el trasporte de bienes en Michoacán y el desabasto de gasolinas están repercutiendo negativamente en los precios al consumidor. Esto en un contexto donde el peso se ha apreciado, escenario que pudiese revertirse pronto en cuanto se pronuncien las calificadoras sobre el riesgo país.

Además, será de suma importancia estar atentos a la evolución de las finanzas públicas. Con la caída en los ingresos de gobierno, sobre todo tributarios por un menor crecimiento al esperado, las finanzas púbicas estarán presionadas.

Este año será uno con una tasa de crecimiento muy baja, la más baja en mucho tiempo. La culpa de esta reducción en las perspectivas de crecimiento está muy relacionada con la falta de inversión. La incertidumbre relacionada con algunas acciones de política pública, las elevadas tasas de interés y un entorno global adverso, son algunos de los factores que están retrasando las decisiones de inversión. Si a esto le añadimos una inflación elevada estaríamos entrando en el peor de los dos mundos.

El autor es director general y fundador de Soluciones Financieras GAMMA y profesor de Economía y Finanzas en EGADE Business School. Cuenta con una maestría en Economía Financiera y doctorado en Finanzas, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido.

Visión Económica

Jesús Garza Opine usted:

jgarzagg@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.