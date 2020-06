Baja tasa de mortalidad se explica por atención temprana: UDEM

Nuevo León es la entidad que registra la tasa de mortalidad más baja de todo el país, con 25 fallecimientos por cada millón de habitantes, mientras que el promedio nacional es de 120 personas por cada millón de habitantes, según datos de la Secretaría de Salud.

Eduardo García Luna, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey (Udem) explicó que uno de los factores que ha influido en esto, es la conciencia social que se ha hecho y la atención temprana de síntomas afines al Covid-19.

“Son datos muy inespecíficos, aumentos de la temperatura, dolor de cabeza, secreciones, dolor de garganta que podrían pasar por muchas cosas, pero se ha puesto atención a esto, y una intervención temprana puede detectar si se trata de Covid-19 o no. Eso ha ayudado a que no se complique, además de evitar contactos y proteger la gente vulnerable. Esto ha sido uno de los factores importantes”, explicó el médico.

Sobre la reactivación económica el especialista mencionó que, esta es necesaria y estaría asociada con un incremento en los casos, conforme la gente vaya teniendo contacto entre sí y dependerá de qué tan responsables sean al llevar a cabo las medidas de sanidad.

“El problema es que no nos cuidamos a nosotros mismos y es cuando nos contagiamos. Tenemos que ser conscientes de que el cuidado empieza por uno. Aproximadamente en dos semanas después de la reactivación suele venir incrementos. Esperemos que no en nuevos picos. Que la gente sea consciente y que no se precipite, que la responsabilidad social de todos sea madura”, consideró.

Mencionó que entre los aprendizajes que está dejando la pandemia al sector médico es que: se debe estar preparados para lo inesperado, el trabajo en equipo, investigación conjunta, prepararse en infraestructura y recursos humanos y, difundir información importante a la población, para evitar el daño que pueden causar las noticias falsas.

El catedrático de la UDEM opinó que, dada la coyuntura actual, los gobiernos deben de realizar mayores inversiones en investigaciones que les permitan estar preparados para eventualidades.

“Siempre es bueno invertir más en investigación sobre todo para estar preparados en situaciones como estas. No olvidemos que en México trabajamos junto con otros países y que, en ese sentido, mucha de la información que generamos como país, a veces se presenta como estudios de varias o centros de investigación. Ese es un enfoque que no debemos perder de vista porque no estamos parados. En la medida de los recursos disponibles, y que ojalá fueran más, se está trabajando con mucho compromiso”, refirió.