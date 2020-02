Baja 30% proceso de chatarra acerera

Si bien el 2019 fue un año difícil para todos los actores de la economía nacional, para los participantes de la industria del acero, y para los de su cadena de suministros, fue substancialmente arduo, externó Ricardo Garza, Director de Prome del Norte, firma dedicada al procesamiento de chatarra de acero y recolección de desechos industriales.

“El movimiento y procesamiento de chatarra se redujo el año pasado en alrededor de 30 por ciento, tanto a nivel local como nacional. Yo creo que 2019 fue de los más difíciles a nivel nacional en cuanto al acero, creo que fue de los más complicados, hubo muy poca producción y bajaron los precios… de ahí viene todo, bajaron sus producciones las acerías y nos frenaron a todos los participantes”, dijo Garza.

Destacó que “empezamos con algunos incrementos en los precios este año, pero ya empiezan los comentarios de que pueden comenzar a bajar en este mes de febrero, estamos en una rueda de la fortuna, o en una montaña rusa. Luego viene la Semana Santa, cuando bajan un poco las ventas de las acerías”.

Señaló que otro factor que afectó fue la crisis de, AHMSA.

“Ellos (AHMSA) tuvieron que frenar su producción, entiendo que tienen ventas, pero no tienen materia prima, creo que la producción si la bajaron, en no sé qué porcentaje, pero sí, todas las acerías estuvieron bajando producción, y al no ocupar chatarra, pues bajaron los precios”, reiteró.

Añadió que para 2020 las cosas se ven también complicadas, y “lo que hemos oído de las acerías, pues la información que tenemos proviene de las acerías, que es de donde nosotros nos basamos para ver cómo ven las cosas ellos, pues sí, ven un año complicado”.

Aunque reconoció que hay grandes participantes de la industria del acero que tienen otra óptica, como son ArcelorMittal, que pondrá en operación una planta este año, o Ternium, que abrió una planta en Pesquería.

Con relación a sus clientes, reconoció que entre ellos se encuentran fundiciones que están en la ciudad, en Nuevo León, en Coahuila, y Tamaulipas.

“En Tamaulipas, en Matamoros, en Río Bravo; en Coahuila está AHMSA; en Nuevo León está Ternium; en San Luis están otras fundiciones también. Es la zona que abarcamos, y en algunas otras ocasiones hemos llegado más al centro del país”.

Con relación al medio ambiente señaló que ellos manejan acero y lógicamente tratan de llevar los procesos lo más limpio posible, para no causar afectaciones al medio ambiente.