Avanza contienda electoral de MORENA en Nuevo León

En la contienda por la presidencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Nuevo León comienzan a sonar nombres y en la lista se encuentran nombres como Rafel Martínez, candidato por Santiago al partido del Trabajo, Horacio Flores, Julio Lanestonsa y Mónica Marroquín, ex candidata a la Alcaldía de Allende por este partido.

Al ser cuestionada al respecto, Marroquín señaló que, “Se ha escuchado mí nombre para participar en este proceso interno de la dirigencia Estatal de MORENA ya que tuve la oportunidad de contender por la alcaldía de Allende en la coalición "Juntos haremos, Historia" en las elecciones pasadas, después de ahí he seguido activamente el trabajo de apoyo a la comunidad, por lo cual me siento muy halagada ya que coincido con el Movimiento de Regeneración Nacional con sus ideales y comparto ese protocolo de Paz Política que se busca.

“Claro que me gustaría participar e invitaría a toda la gente que se identifique y quiera trabajar es bienvenida. Estoy convencida de que tenemos que transformar nuestro Estado y nuestro país, por ese motivo vuelvo a repetir me siento muy halagada que se me tome en cuenta de tener la posibilidad de integrarme como Consejera de esta 4a T, la cuarta, Transformación”.

El día domingo 13 de Octubre se llevarán a cabo las asambleas distritales donde se elegirán 120 consejeras y consejeros en el estado que habrán de definir la elección interna para la dirigencia estatal en MORENA, señalaron fuentes cercanas al proceso.