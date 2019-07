Automóviles eléctricos y la reactivación de la refinación en México

Fuente: Cortesía

Estimado Lector, uno de las principales dudas que surgen al realizar la inversión en la reactivación de las refinerías y la construcción de que estaría en Dos Bocas, Tabasco en nuestro país, es el avance tecnológico en los autos eléctricos.

Al día de hoy ya vemos circulando unos pocos automóviles eléctricos en nuestra ciudad. ¿Pero por qué ha sido tan lento su desarrollo, siendo tan grande la expectativa global?

El adquirir un automóvil es la segunda gran inversión que la mayoría de las personas deben evaluar y al ser de gran importancia, esta se realiza muy a conciencia.

Existen diversas barreras para lograr el crecimiento y desarrollo para el uso cotidiano de los autos eléctricos. Una es que al día de hoy tienen precios elevados, pero se espera que con el paso del tiempo éstos lleguen a ser muy competitivos. Otra es la falta de infraestructura para recargas rápidas, si bien se puede cargar un auto para el uso en ciudad, para poder utilizarlo en carreteras el problema se encuentra en la recarga rápida en estas zonas, las cuales con el tiempo se espera se desarrollen. También una importante barrera es la vida útil de las baterías que con paso de unos años se deben cambiar y actualmente su costo es muy alto, es decir, en este momento si usted pretende adquirir un automóvil eléctrico usado debe revisar el estado de la batería, porque su vida útil no es como la de un motor de combustión y es muy probable que en algún momento deba reemplazar por una nueva batería, la cual le recomiendo preguntar en el concesionario el precio. Y si usted va a adquirir un automóvil eléctrico nuevo, le recomiendo revisar el posible valor de reventa, este valor probablemente lo lleve a tomar la decisión de quedarse con el automóvil de por vida, la cual será el de la vida útil de la batería, que se estima en promedio para su remplazo de 8 años.

Y surge una gran pregunta sobre otra gran barrera, imaginemos que en cinco años tengamos en México una evolución acelerada de automóviles eléctricos ¿La red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaría preparada para la carga nocturna de todos los automóviles eléctricos?

Sobre el coche eléctrico pesa otra disyuntiva, y es su respeto medioambiental. Es cierto que no emite gases contaminantes, pero la electricidad necesaria para moverlo no surge de forma espontánea: se produce en centrales. Y la mayor parte de esta energía se consigue quemando combustibles fósiles, cuyas emisiones son bastante más contaminantes que las de combustibles más ligeros como la gasolina y el diésel.

Su principal ventaja, eso sí, sería descongestionar un poco el aire de las grandes ciudades .Mientras la energía eléctrica no provenga de fuentes renovables y no contaminantes, el coche eléctrico seguirá sin solucionar el problema de la contaminación global.

El superar las barreras técnicas actuales en el desarrollo de la tecnología eficiente de los autos eléctricos puede llevar una década y si le agregamos que en México tenemos una flota vehicular con una antigüedad promedio mayor a diez años. Tendremos muchos años en ver una renovación de la flota nacional.

Aunque son grandes las barreras para el desarrollo de los automóviles eléctricos, los vehículos de combustión tienen los días contados. Pero no sabemos todavía el tiempo que va a llevar, seguro que en un futuro no muy lejano (posiblemente en 2045) no habrá muchos en circulación y es muy probable que no habrá ninguno en producción. El coche eléctrico ha venido para quedarse y parece que desde un inicio brindaría ventajas ecológicas para las grandes ciudades.

Al sumar todos los grandes retos que deben desafiar los automóviles eléctricos para dominar el mercado, es muy posible que en México veamos una evolución al mismo tiempo que se permita generar el retorno de la actual inversión de la reactivación de las refinerías. Aunque un gran avance tecnológico en las baterías podría hacerlos económicos, eficientes y acelerar este proceso.

Estimado lector ¿En cuánto tiempo cree usted que veamos más automóviles eléctricos circulando en la ciudad en relación a los de combustión interna?

Gracias ¡Hasta la próxima!

El autor es CEO de Petroland, ex Director General de Franquicias Pemex y constructor de Estaciones de Servicio. También es Comercializador Autorizado de la CRE; miembro del PEI/NACS y Consultor en Eficiencia Energética.

 Opine usted: lgonzalez@petrolandmx.com

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.