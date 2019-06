Atribuyen baja producción de petróleo a Pemex, no a la Reforma

La baja producción de petróleo en México no es consecuencia de la Reforma Energética, sino de varios factores externos, pero principalmente a que Pemex no cuenta con las capacidades para incrementarla, consideró Osmar Zavaleta Vázquez, director de EGADE Business School.

El especialista destacó que los tres principales factores que influyeron fue una fuerte baja en el precio del crudo, la falta de capacidades económica, humanas y tecnológica de Pemex y; el poco tiempo que ha pasado a partir de las primeras asignaciones.

“El Gobierno de alguna manera ha declarado que la reforma energética no ha funcionado porque la producción de petróleo no ha aumentado, y eso no se lo podemos atribuir a la reforma”.

“La baja en la producción del petróleo en México obedece a tres factores que no tienen que ver con la reforma, el primero, tiene que ver con el hecho de que entre 2014 y 2016 el precio del petróleo de barril disminuyó de 95 a 20 dólares y eso eliminó cualquier incentivo para cualquier empresa”.

“El segundo factor es que a partir de la Ronda Cero se asignaron más del 80 por ciento de las zonas con alta probabilidad de extracción a Pemex y esto dejó fuera a otras empresas, y Pemex no tiene los recursos financieros, ni la tecnología de punta, ni la gente especializada para explorar y extraer por cuenta propia”, dijo Zavaleta.

Añadió que: “el tercer factor tiene que ver con el hecho de que para que todos esos procesos de exploración y eventual extracción en aguas profundas fructifiquen, tienen que pasar varios años y las primeras asignaciones se hicieron en el 2015, el promedio es de seis años”.

Luis González Villarreal, director de Petroland, dijo que el Gobierno Federal busca fortalecer tanto a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo la decisión de cancelar próximas licitaciones está dejando ir fuertes inversiones, que ayudarían a la empresa productiva del Estado a robustecerse.

“Lamentablemente están dejando ir muchas inversiones muy importantes, todo quieren que sea con Pemex; ahorita le están dando un cerrón de puerta a la reforma energética en ese sentido y que no se siga desarrollando y que no haya inversiones”, comentó.

Recientemente la industria privada firmó un convenio para promover la inversión, sin embargo ese mismo día y posterior al evento, la Secretaría de Energía, anunció la cancelación de próximas licitaciones.