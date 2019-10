Arturo T. Hernández: A propósito “la tormenta perfecta”

Fuente: cortesía

En un artículo anterior, se ha descrito la situación actual (en materia económica y de negocios) como “ La tormenta perfecta ”. Otros epítetos que han sonado estos meses para el clima que envuelve al empresariado mexicano es el de “cambio cultural inminente” o “crisis”.

Los orientales entienden el fenómeno de “crisis” como oportunidad, en México parece que entendemos “crisis” por su connotación negativa, es decir como “problema” y se asume con alarma (hay que preguntarnos por qué nos alarmamos). La alarma genera “desbalance” y así se provoca la “inestabilidad”, que una vez más puede ser provechosa o no, depende cómo se vea y las acciones que se desarrollen a partir de lo que se ve y se entiende.

Como la diferencia entre el portero que frente a un penal, en plena copa del mundo, se crece a la situación o termina por cerrar los ojos, así la diferencia entre culturas. Y si esta “crisis” de la que se habla nos lleva (aunque sea por obligación) a ser buenos porteros y acortar la brecha entre nuestro mercado y el de otros países, y en bien de una sociedad más justa y equilibrada; entonces sí, esto es la tormenta perfecta y hay que celebrarla y aprovecharla pero… ¿cómo?.

Creo que México es un país que da buenos porteros, el error no puede estar ahí ¿Entonces dónde está la falla? Si aceptamos esto (y seguimos con la metáfora del futbol), entonces el error puede deberse a dos factores complejos: 1) La concepción de equipo (por la directiva, por el entrenador o por el mismo equipo); 2) La concepción de directiva (por la directiva, por el entrenador, o por el equipo). Y habría una tercera: “ninguna de las anteriores”. En este último caso, el error puede ser de comunicación y no de constructo. Puede ser esto o muchas cosas más, como no saber seguir procesos o pensar a largo plazo; lo cierto es que todos estos factores son importantes para el funcionamiento de un equipo de futbol y de una empresa y si se quiere estar preparado para este nuevo clima empresarial, hay que revisar (evaluar) y tomar acciones; y para eso hay especialistas. Importante mencionar, antes de cerrar el punto, que una característica fundamental de estos nuevos aires es “la velocidad”. En esta “cultura de la información y la tecnología”, el “tiempo” y la “capacidad de respuesta” son herramientas fundamentales para negociar con el diluvio.

La perfección de esta tormenta está entonces en nuestra capacidad para ver opciones entre la tromba, para encontrar esos “valores agregados” y aprovecharlos; y todo ello en alianza con nuestro personal, trabajando mano a mano con todos los niveles, reforzando la idea de “cultura empresarial”.

Si esta tormenta se ha descrito como “perfecta” es porque ante cambios como la entrada en vigor del “Acuerdo 98”, de la “Norma 035”, así como la “Reforma Laboral”, y en forma casi simultánea, no es posible ya sentarse a ver la lluvia caer en el pórtico; a menos que se hayan hecho bien las cosas desde el principio, en cuyo caso no habría por qué alarmarse.

En fin, parece que lo que hace “perfecta” a la tormenta no está en la seguridad para verla pasar, sino en la “necesidad de movimiento” que provoca. Así, lo único cierto ante una “crisis” como ésta es que la peor inversión es la de “no hacer nada” y sabemos que el movimiento siempre trae negocio… y eso es perfecto ¿o no?

El autor es Socio de Rentabilidad y Desarrollo en el Área de Investigación en el Despacho Elizondo Cantú .

