Arranca BanRegio pruebas piloto del servicio CoDi

BanRegio inició las pruebas piloto a nivel interno para ofrecer el servicio de Cobro Digital (CoDi) y se reporta listo para iniciar pruebas en diferentes ciudades a partir de julio, como lo solicitó el Banco de México, señaló Marcela García, Gerente de Innovación de la institución..

“Actualmente es un piloto controlado y la próxima semana se expandirá a la Ciudad de México y visualizamos implementarlo igual en la cafetería del corporativo y en algunos comercios alrededor, para estar dando a conocer el funcionamiento y que tengan una mejor referencia del CoDi de Banregio”, explicó.

El CoDi es un medio de pago nuevo que no va a remplazar otros medios de pago, sino que es una opción adicional al cliente final que busca reducir el costo de sus operaciones, es parte de la inclusión financiera que busca lograr el Banxico.

Roonie Samuel Nava, arquitecto de desarrollo de BanRegio, indicó que en la institución se adaptó el proyecto de una manera transparente, trabajando de forma ágil el proyecto de innovación, “y logramos uno de los objetivos que era ser el primer banco en certificarse en la plataforma CoDi y logramos culminar y trabajamos en paralelo con el apoyo de Banxico y otras instituciones”.

García indicó que el caso más común para el uso del CoDi, es para las personas que tienen una tiendita de abarrotes, carnicería o algún puesto pequeño, donde al comerciante o dueño de un negocio no le conviene tener una terminal punto de venta porque conlleva muchos gastos, debe tener infraestructura de Internet fijo, un contrato con el banco, pagar una comisión por cada transacción.

“La ventaja de CoDi en este tipo de negocios es que yo desde mi celular tengo mi plan de datos y desde mi smartphone le instalo la aplicación y empiezo a recibir pagos electrónicos y eso me ayuda a ganar más clientes porque las personas que buscan un negocio o algún lugar donde puedan pagar no con efectivo, les ayuda mucho con mayores beneficios ya que no pago comisiones por cada transacción”.

Por ahora las transacciones son gratuitas, pero en un futuro no saben si se van a cobrar comisiones.

“Con nosotros son 100 por ciento gratuitas hasta un monto de 8,000 pesos, ya que están topadas por seguridad”, comentó.

Samuel Nava, detalló que es un pago QR (códigos que son cuadraditos, muy parecido al código de barras, es lineal) y el cliente desde la aplicación de Banregio se enrola al proceso de CoDi y puede generar y hacer pagos QR.

“La diferencia entre el QR y el código de barras es que es mucho más fácil de leer el back up, es el que utilizan los productos comúnmente necesita más tecnología o dispositivos más avanzados para poder leerlo. El QR facilita desde un teléfono móvil gama baja poder leerlo”, agregó.