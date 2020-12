Armando Melgoza Rivera: Hay un nuevo delito en relación con la Industria Maquiladora

Fuente: Cortesía

Toda reforma legal debería de encontrarse debidamente justificada, partiendo de un estudio analítico que justifique la misma, más si la misma se relaciona con la libertad de las personas, por lo que buscar establecer una nueva presunción de contrabando sin considerar las diversas disposiciones legales con las cuales se relaciona el tipo penal propuesto deja en un estado de inseguridad a una industria maquiladora que en los últimos tiempos ha sido atacada sin mayores elementos que dichos de personas que en la mayoría de los casos no tienen conocimiento de la materia.

En este sentido, encontramos la adición de la fracción XXI al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que fue publicada el día 8 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, con la cual se establece que se presumirá que se comete el delito de contrabando cuando se omita retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero a las mercancías importadas temporalmente en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley Aduanera, en el entendido de que si bien la fracción XVII del mismo 103 del CFF ya establece como delito la omisión de retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero respecto de las mercancías importadas temporalmente, esto solo era aplicable tratándose de los casos contemplados en la fracción I del artículo 108 de la Ley Aduanera.

De la exposición de motivos se establece que dicha adición busca combatir a la corrupción y la impunidad, incorporado al efecto un tipo penal a efecto de sancionar la omisión en el pago de contribuciones por maquinaria y equipo importado temporalmente y no retornado al extranjero, lo cual establecido de forma aislada tendría plena justificación, sin embargo, llevando a cabo un estudio más profundo claramente tenemos que se dejó de observar que existirán casos en los que esta situación puede derivar de algún error, subsanable, en términos de otras disposiciones legales existentes como lo es la Ley Aduanera y las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior.

Adicionalmente tenemos que ni el Ejecutivo Federal ni los legisladores han tomado en cuenta que la reforma no contempla el beneficio que señala el último párrafo del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación vigente, consistente en que no se formulara declaratoria de perjuicio si se cumplen con las obligaciones fiscales y/o de comercio exterior si en su caso se enteran las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, con actualizaciones y recargos, sea de forma espontánea o incluso derivado de facultades de comprobación.

No puede desconocerse el beneficio de las empresas de regularizar su situación de comercio exterior al momento de advertir el error, toda vez que el tipo penal se actualizaría sin otorgarle ningún beneficio, sucediendo lo mismo si esto fue advertido por las autoridades fiscales y aduaneras, quienes normalmente en estos casos inician un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera en donde en caso de que la empresa no cuente con la documentación correspondiente se procede a acogerse al beneficio que otorga la regla 2.5.2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior a efecto de tramitar un pedimento de regularización pagando no solo las contribuciones omitidas actualizadas sino las multas correspondientes, por lo que no se entendería que el delito se debiera de tipificar cuando al final ya se cumplieron con las obligaciones fiscales y aduanales.

Por último se tiene que si bien de los motivos que se señalan como justificante para dar origen a la adición se señala que la reforma es necesaria a efecto de contar con “una presunción que permita sancionar a quienes, de manera dolosa, se aprovechan de estos programas para obtener un beneficio y causar una afectación al fisco federal”, de la fracción XXI del artículo 103 del CFF en estudio no se advierte que se considere el dolo, sino que como se ha señalado se aplicara por igual y sin considerar varias disposiciones legales que se relacionan con este tipo de omisiones.

